Aprender a escribir letras de rap con El Arte del MC, de Redbook Ediciones

La editorial Redbook Ediciones publica El Arte del MC. Cómo escribir letras de rap, un libro con voluntad de servir como guía para todos los amantes del hip-hop y la escritura lírica, editado con su sello Ma Non Troppo. Escrito por Gerard «Sr. Corba» Gaset y con prólogo de Fran Fuethefirst, El Arte del MC no busca solamente enseñar a escribir letras de rap: explica además qué hace grande a una letra y a un buen Maestro de Ceremonias.

Estamos ante el primer libro en español que desglosa con todo detalle la tarea del MC desde dentro. Se ocupa de la rima, el flow, el ritmo, los juegos de palabras, el contenido, el storytelling y muchas de las técnicas que han ayudado a desarrollar y hacer avanzar el rap en las últimas décadas. El Arte del MC ofrece ejemplos de referentes clásicos y contemporáneos, desde Nas y Big Pun hasta Kase.O, Dano o Juancho Marqués. Ejemplos que se utilizan para mostrar las técnicas reales que se usan en el rap, desde la rima más simple hasta los juegos lingüísticos más complejos. Todo ello con un enfoque práctico y directo, pensado además para ser útil tanto a quienes empiezan como a quienes ya tienen una cierta experiencia.

Gerard «Sr. Corba» Gaset (Barcelona, 1980) es músico, MC y periodista cultural. Desde niño escribió letras que se transformaron en raps, y como artista ha colaborado con Guillamino y el poeta Josep Pedrals, actuando en escenarios nacionales e internacionales. Ha colaborado en medios como Hip Hop Nation y en proyectos de difusión de la cultura urbana. Su último pódcast musical, No más Bananas, en el que también traducía letras de canciones, le dio visibilidad dentro de la comunidad hiphopera. Fue pionero en España en hablar de libros de hip hop desde su canal Libros 4 Tha Gente. Este es su primer libro, fruto de una vida dedicada a escuchar, escribir y compartir la música que cambió su manera de entender el mundo.



