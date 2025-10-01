Arranca el 25 aniversario del Ochoymedio

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El 25 aniversario de Ochoymedio arranca esta misma semana. Una celebración por todo lo alto con una programación de conciertos que repasa tanto su historia como su presente y futuro.

El ciclo Ochoymedio LIVE da su pistoletazo de salida el 2 de octubre en la Sala But con Mujeres y su álbum Un sentimiento importante, seguido al día siguiente por Dame Área y Sal del coche, que desplegarán su energía post-punk.

Octubre avanza con una de las citas más esperadas: Mala Rodríguez celebrando los 25 años de Lujo Ibérico en el Teatro Eslava junto a la Orquesta Almamahler, y el regreso de Los Fresones Rebeldes con un homenaje muy especial a su legado, compartiendo fecha con 8Belial y su propuesta urbana.

El mes también trae una intensa jornada el 23 de octubre, con tres directos simultáneos que resumen la diversidad de la escena actual: Los Punsetes interpretando íntegramente su disco LPIV en la But, McEnroe presentando su nuevo trabajo La vida libre en el Eslava, y Juventude desplegando su pop surrealista en la Sala Upper. La programación continúa el 24 con el esperado regreso de Delafé y Las Flores Azules, que tras más de una década sin publicar disco presentarán AMOR, su proyecto más íntimo y ambicioso, en el Teatro Eslava.

La recta final del aniversario llega con Teo Lucadamo y su debut El dilema del rapero blanco en la But y los argentinos Bandalos Chinos en La Riviera el día 30, dentro de su gira internacional. Finalmente, el 31 de octubre la celebración se cierra en la Sala But con SVSTO, el proyecto de Carla Parmenter, que despedirá el mes con la fuerza de su primer disco, “CRISIS”, poniendo el broche a un ciclo de directos que confirma a Ochoymedio como una de las instituciones esenciales de la música en directo en Madrid.

Más información y entradas en su web.