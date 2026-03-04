Arranca la gira de Harakiri For The Sky presentando su nuevo disco

La maquinaria de Harakiri For The Sky vuelve a ponerse en marcha. El dúo austriaco se encuentra inmerso en su gira europea y les trae por aquí esta semana, un tour que servirá para presentar en directo su más reciente trabajo, Scorched Earth (AOP RECORDS 2025).

Formados por M.S. y J.J., llevan más de una década trabajando un sonido propio que viaja entre el black metal atmosférico, el post-metal y unas construcciones musicales en clave de post-rock, que los ha convertido en referencia indiscutible del llamado del Avant Garde metal europeo.

La gira – titulada Scorched Europe Tour 2026 – arrancó el pasado mes de febrero en el sur de Europa, para adentrarse en una extensa ruta por el continente. La gira llega tras la publicación del mencionado Scorched Earth, un disco que ha consolidado la evolución del proyecto hacia estructuras más siderales, riffs menos encorsetados en el black tradicional y una producción más nítida, sin perder la crudeza que siempre ha definido su imaginario musical.

Las fechas para la visita propiciada por Copilots Events son estas

4 de marzo — Barcelona, Sala Nau

5 de marzo — Madrid, Sala Revi Live

6 de marzo — Bilbao, D8 Sorkuntza Faktoria

