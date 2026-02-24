Atzur publican su segundo álbum, Humble

Atzur es un dúo hispano-austriaco formado por Paul Ali y Patricia Narbón, quienes decidieron formar pareja musical en 2019 después de conocerse en Tinder. Eso sucedió allá por 2019, y en 2023 publicaron un primer álbum, Strange Rituals, del que te hablamos en Muzikalia.

Ahora Atzur regresan con un segundo disco titulado Humble. Un disco repleto de himnos pop que parten de la música electrónica para ir acercándose a otros estilos en un trabajo equilibrado y producido con mucho mimo. Humble busca equilibrar el discurso entre la vulnerabilidad y la resiliencia, mostrando el camino que conduce al empoderamiento desde el aprendizaje, encontrando la vía que lleva desde la oscuridad hasta la luz.

Tras haber completado la etapa de Europa del Este, que agotó entradas en diversas localizaciones con una respuesta excepcional por parte del público, Atzur seguirán presentando su nuevo disco en países como Alemania, Polonia, Austria, República Checa, Hungría, Portugal y España. Aquí actuarán en seis ciudades el próximo mes: en Barcelona el 5 de marzo, en Bilbao el 6, en Valencia el 7, en Madrid el 12, en Sevilla el 13 y en Oviedo el 21. Las entradas están a la venta en este enlace de compra anticipada.

A continuación puedes escuchar Humble, el segundo disco del dúo Atzur.

(Foto: Tim Cavadani)