Aurora Roja + MIAU! (Wurlitzer Ballroom) Madrid 28/11/25

El pasado viernes 28 de noviembre cerramos el mes acudiendo a uno de los primeros conciertos del conjunto —así se autodenominan ellos— Aurora Roja. Se trata de uno de los fichajes más frescos del sello Humo Internacional, a pesar de que sus miembros cuentan con gran experiencia a sus espaldas tras haber formado ya parte de numerosos proyectos previos, como por ejemplo Futuro Terror o Perdón Por Todo. Reunidos en la Wurlitzer Ballroom de Madrid, asistimos a la primera fecha en la capital de dicha banda.

Abriendo para la ocasión, nos sorprendieron MIAU!, donde a las teclas encontramos a Adolfo, técnico ya legendario de la misma sala donde tocaban aquella noche. Descubrir de primera mano su proyecto fue todo un lujo. Acompañado por Nerea y Héctor, el trío formado en 2022 presenta un proyecto muy cercano al egg-punk que nos recordó a grupos como Prison Affair o incluso Parquesvr. Macarras pero ante todo castizos, el conjunto musical está absolutamente dedicado a su ciudad de origen, Madrid. Desde el nombre del grupo hasta el decorado, la performance, y las letras de sus canciones.

Un show en toda regla. Con un gato de cartón gigante por detrás y un mantón de manila adornando el pie de teclado, apareció un presentador al escenario a avisarnos de que íbamos a ver a uno de los mejores grupos de Madrid. Al subir, el trío repartió claveles a los asistentes. Nos sentimos en San Isidro aunque fuese casi diciembre.

La verdad que no esperaba tal descubrimiento. Uno de los conceptos más originales que he visto en la nueva escena madrileña, con un descaro y una performance inigualable y de lo más entretenida. Camisetas a 17.99 por el “Black Friday” —con el que también hicieron bromas Aurora Roja—, interacciones con el público, y en definitiva diversión asegurada.

Con un álbum homónimo de 14 temas que vio la luz durante el verano de 2024 —y pasó desgraciadamente desapercibido—, el grupo maquetó un setlist que cumplía con las expectativas, tocando el LP entero pero alterando un poco el orden. Abriendo con «Creo que me he vuelto a equivocar», nos reímos ya de primeras con la performance en la que Héctor fingió haberse equivocado de acorde y Adolfo volvía a empezar el tema una y otra vez. En ese momento ya supimos que el resto del concierto no nos iba a defraudar.

Continuaron con temas en la misma línea, tales como «El diablo a bajo precio», «Vaya una ful» o «Cita en la calle del León». Entre referencias a la soledad y al Madrid moderno, nos reímos una y otra vez con su desparpajo y descaro; y además notamos que tras tanta locura el sonido del grupo era realmente bueno.

Algunas letras nos las podíamos aprender sobre la marcha y así cantarlas y disfrutar todavía más de la experiencia de MIAU!. Una obra de teatro, una comedia macarra y castiza con un gran sonido y dedicación por parte de los miembros, atrapados en personajes teatrales que aumentaron el disfrute del show y calentaron motores de la mejor forma posible de cara al grupo principal de la noche.

Aurora Roja aparecieron en nuestras vidas casi por sorpresa. Vienen desde Valencia y son Jose, Óscar y Paula. Como ellos mismos declaran, “ahora hacen pop”; y se como un proyecto claramente popero. Solemne y ante todo bonito, las melodías de la banda son realmente especiales, y por muy pop que sean no son nada que estemos acostumbrados a escuchar. Me atrevería a definirlo como post-pop; pues su estilo se encuentra entre el pop y el post-rock con toques complejos y letras elaboradas y profundas, pero también muy pegadizas. Parte de esta nueva ola de música que rehúye de las convenciones más típicas de los últimos años dentro del pop y el rock independiente y explora nuevos y frescos sonidos.

Como decíamos, es cierto que el trío apareció casi por sorpresa. En mayo de este año lanzaron su primer trabajo en plataformas, un single titulado «Aurora Roja». Tras un verano de espera, finalmente vio la luz su primerísimo álbum, con fecha de 11 de septiembre. Sorprendentemente, también se titula igual que el grupo y abre con ese single que estuvimos escuchando en bucle todo un verano.

El concierto de aquella noche en la Wurlitzer fue característicamente especial, pues tuvimos la oportunidad de escuchar su LP de forma íntegra y siguiendo el orden original. Para acompañar a esos 24 minutos que sin duda se quedan cortos, el trío añadió dos temas nuevos, que todavía no tienen siquiera nombre pero que siguen una línea muy similar a lo explorado en el disco, con ciertas novedades.

Estas canciones por descubrir sonaron justo antes del ecuador del concierto, entre «Mercedes» y «El Palacio del Insecto»; y posteriormente antes de «Control completo». Tema que, por cierto, desvelaron que era una cover de un grupo de punk que habían versionado “convirtiéndola en un tema pop”. Pocos lo sabíamos, y al encontrarse en el LP pensábamos que era original, pero resulta ser una versión en español de «Complete Control» de la banda estadounidense de los ochenta — y bastante nicho— Big Boys.

Si bien en el caso de MIAU! veíamos un claro homenaje a Madrid, en Aurora Roja tanto su sonido como los títulos de sus canciones o el significado de las letras son una constante oda a Valencia. Desde el tema que insiste que quisieran ser un «Rat Penat» hasta canciones como «La Hidra del Cabanyal», que ellos mismos dijeron al presentar que “era una canción muy valenciana”. En su merch y portadas encontramos constantes alusiones al famoso murciélago que ya es un símbolo de la región levantina.

Marcharon con «Voy contigo», tema que despide el maravilloso disco que han sacado. Nosotros no vamos con ellos, pero como si lo fuéramos. El puesto de merch quedó arrasado en un indubitable éxito post-concierto de una de las bandas de las que estaremos escuchando noticias próximamente, pues tan sólo acaban de empezar.

Fotos Aurora Roja + MIAU!: Amanda D. Marcos