Azkena Rock Festival cierra cartel y anuncia distribución por días

Azkena Rock Festival ha anunciado el cierre definitivo del cartel de su 24ª edición, que se celebrará del 18 al 20 de junio en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, y ha presentado también la distribución de artistas por jornadas.

A una programación que ya contaba con nombres destacados como Alice Cooper, Social Distortion y The Hives, se suman ahora tres nuevas incorporaciones que completan una alineación cercana al medio centenar de artistas.

Entre los últimos confirmados figura el francés Carpenter Brut, referente del cruce entre synthwave y metal industrial, que presentará su reciente álbum Leather Temple. También se incorporan el veterano bluesman de Luisiana Robert Finley —apadrinado por Dan Auerbach—, que hará parada en el festival antes de acompañar en gira europea a The Black Keys, y el trío madrileño Black Maracas, representante del garage-rock psicodélico estatal.

Así queda el cartel por días de Azkena Rock Festival

Abonos y entradas para Azkena Rock Festival

Las entradas de día ya están disponibles a precio promocional durante 48 horas, hasta el viernes 13 de marzo a las 12.00h del mediodía, y los bonos siguen disponibles en azkenarockfestival.com. También puede adquirirse el Bono Gaztea(100€ + gastos, para menores de 23 años), y el Bono Cuadrilla, pensado para los grupos de amigos fieles del festival (al comprar 5 bonos, recibirán 6). Para esta edición se mantiene la opción de compra a plazos y la entrada será gratuita para menores de 14 años.

Bono general: 175€ + gastos

Bono Cuadrilla: 145€ + gastos (por la compra de 5 bonos, se reciben 6), cupo limitado

Bono Gaztea: 100€ + gastos (para menores de 24 años, imprescindible presentar DNI en acceso al festival)

Entrada de día: 50€ J / 65€ V / 65€ S + gastos gestión, en precio promocional hasta viernes 13 de marzo a las 12:00h del mediodía

El festival ha reforzado este año la frecuencia y el número de autobuses para llegar y salir del festival, ofreciendo viajes organizados desde ciudades cercanas como Altsasu, Arrasate, Barakaldo, Bilbao, Burgos, Donostia, Errentería, Getxo, Irún, Miranda de Ebro, Pamplona, Portugalete, Rentería y Zarautz.