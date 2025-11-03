Babyshambles celebran el 20º aniversario de su debut

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Babyshambles celebran el 20º aniversario de Down in Albion con una reedición remasterizada que verá la luz el 12 de diciembre a través del sello Rough Trade Records y ya está disponible para reserva.

Publicado originalmente en noviembre de 2005, el icónico debut de la banda liderada por Peter Doherty regresa en doble vinilo, incluyendo caras B, rarezas y temas de sesión de la época. Estará disponible en edición limitada en vinilo color crema y en otra azul. Producido por Mick Jones de The Clash y con cameo vocal de Kate Moss, el álbum capturó el espíritu turbulento de una generación, oscilando entre la furia de “Fuck Forever”, la melancolía de “Albion” o el romanticismo de “In Love With a Feeling”.

Esta edición rinde homenaje al fallecido guitarrista Patrick Walden, cuya imagen, fotografiada por Hedi Slimane, se incorpora a la portada mediante un acabado UV especial. En un número muy limitado de copias, Doherty volverá a dibujar a mano el arte original del disco, disponible solo mediante reserva anticipada.

El disco vendrá acompañado de una gira conmemorativa de momento, sin fechas en España.

Estas serán las canciones de la edición 20 aniversario de ‘Down in Albion’ de Babyshambles

Disco 1, cara 1

1. La Belle et La Bete

2. Fuck Forever

3. A’rebours

4.The 32nd Of December

5. Pipedown

6. Sticks and Stones

Disco 1, cara 2

1. Killamangiro

2. 8 Dead Boys

3. In Love with a Feeling

4. Pentonville

5. What Katy Did Next

Disco 2, cara 1

1. Albion

2. Back From The Dead

3. Loyalty Song

4. Up the Morning

5. Merry Go Round

Disco 2, cara 2

1. Gang Of Gin

2. 352 Days

3. Do You Know Me – Radio 1 Session

4. My Darling Clementine – Radio 1 Session

5. Why Did You Break My Heart/Piracy