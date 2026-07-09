Alabama Shakes anuncian primer disco en once años

Tras más de una década sin publicar un álbum, Alabama Shakes regresan con I Must Be Dreaming, su tercer trabajo de estudio, que verá la luz el 28 de agosto a través de Island Records.

Grabado en Nashville en los estudios Sound Emporium y Blackbird, el álbum se inclina hacia un sonido soul psicodélico de gran riqueza textural, mientras explora el amor, la mortalidad, la conexión humana y las contradicciones cada vez más surrealistas de la vida moderna.

El anuncio llega acompañado de la confirmación del lanzamiento de «I Feel Hope Coming», disponible desde el 10 de julio. La canción, construida sobre atmósferas luminosas, armonías corales y un mensaje de optimismo, reivindica la esperanza y la solidaridad frente a la deshumanización.

Según Brittany Howard: “Esta generación más joven me llena de esperanza porque son capaces de ver más allá de todas las mentiras políticas; esa canción trata sobre aferrarse a esa esperanza y negarse a rendirse”.

Escucha ‘I Feel Hope Coming’ de Alabama Shakes