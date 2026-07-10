Los australianos Hoodoo Gurus regresan a España con una gira de siete fechas

Los australianos Hoodoo Gurus, una de las bandas fundamentales del rock de guitarras de los años ochenta, volverán a nuestros escenarios el próximo mes de septiembre con una gira organizada por Heart of Gold. El recorrido combinará actuaciones en salas y festivales, oportunidad para reencontrarse con un grupo que no suele prodigarse mucho por Europa.

Liderados desde sus inicios por Dave Faulkner, Hoodoo Gurus nacieron en Sídney en 1981 y muy pronto desarrollaron una personalidad propia a partir de una fórmula aparentemente sencilla: guitarras afiladas, melodías irresistibles y una pasión compartida por el garage rock, el power pop, la psicodelia y el punk. Discos como Stoneage Romeos, Mars Needs Guitars! o Blow Your Cool! consolidaron su prestigio internacional gracias a melodías a prueba de bombas e himnos de puño en alto.

Aunque nunca alcanzaron en Europa la repercusión comercial de otros compatriotas coetáneos como INXS, Midnight Oil o Nick Cave & The Bad Seeds, su influencia ha sido ampliamente reconocida por músicos de distintas generaciones. Buena parte del auge del rock alternativo y del power pop de finales de los ochenta y principios de los noventa no puede entenderse sin la huella que dejaron los de Sídney con su forma de combinar melodía, energía y una contagiosa pasión por el rock de raíces.

La gira española arrancará en Vigo y recorrerá Asturias, Palma de Mallorca, Bilbao, Madrid, Valencia y Vitoria-Gasteiz, incluyendo tanto conciertos propios como su participación en festivales como Underfest Xacobeo, Fira Internacional del Disc y Visor Fest. Una ocasión perfecta para volver a disfrutar en directo de una banda cuya vigencia sigue sustentándose en un repertorio repleto de himnos y en una solvencia escénica que apenas ha perdido intensidad con el paso de los años.

Toma nota de las fechas de Hoodoo Gurus

18 de septiembre. Underfest Xacobeo, Vigo.

19 de septiembre. Asturias (localidad pendiente de anunciar).

20 de septiembre. Fira Internacional del Disc, Palma de Mallorca.

22 de septiembre. Kafe Antzokia, Bilbao.

24 de septiembre. Sala Copérnico, Madrid.

25 de septiembre. Visor Fest, Valencia.

26 de septiembre. Helldorado, Vitoria-Gasteiz.

Entradas en la web de HOG