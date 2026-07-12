canciones de la semana

Las canciones de la semana

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido  pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que  Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Los Acebos – Lienzo en Blanco

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Valiente Bosque – Fuerza de Gravedad

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Daniel Ash – Kharma Klash

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Señor Torrance – Yo No Soy Ronaldo

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U2 – Street of Dreams

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Lanuca – Lluvia de Sol

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Pere George – Soltar

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Interpol – Iron City

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Gilla Band – Placeholder

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Alabama Shakes – I Feel Hope Coming

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Arde Bogotá – Bigger Splash

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Jungle – Someday, Somewhere

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Hermanos Gutiérrez – Los Ojos del Cóndor

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

The Script – The crowd was singing Wonderwall

El grupo irlandés The Script, que cumple un cuarto de siglo en 2026, se encuentra a punto de publicar un nuevo álbum. El disco se titulará The User’s Guide To Being Human y su salida está prevista para el 14 de agosto. Hace un par de meses te presentamos en nuestras canciones de la semana su sencillo «Man in the arena». Hoy repetimos con «The crowd was singing Wonderwall», una oda a la nostalgia inspirada por la reunión de Oasis.

Memocracia – Heridas de juventud

Los burgaleses Memocracia publicarán su esperado cuarto álbum, producido por Santi García, el próximo mes de octubre. Mientras giran por toda España, entre salas y festivales, nos han ofrecido esta semana un nuevo sencillo: «Heridas de juventud». Una canción que habla del propio grupo y también de cualquiera que haga grandes sacrificios por perseguir sus sueños.

Habitantes – Día con suerte

Habitantes es una banda de Guadalajara (México), formada en 2012 aunque su formación definitiva se consolidó años después, de la que ya te hablamos hace tiempo en nuestras secciones de artistas y grupos emergentes. Su último sencillo, «Día con suerte», cuenta con la colaboración de Tuchi Mudha. Una reflexión sobre esas relaciones que dejan la sensación de haber vivido algo único que se presenta con vídeo de Raúl Castro.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.

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14 de julio de 2026
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Courtney Barnett comparte actuación interpretando su último disco
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12 de julio de 2026
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10 de julio de 2026
Los australianos Hoodoo Gurus regresan a España con una gira de siete fechas
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10 de julio de 2026
Nuevo sencillo para Hermanos Gutiérrez, 'Los Ojos del Cóndor'
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10 de julio de 2026
Te presentamos el nuevo EP de Nuevos Mundos
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9 de julio de 2026
Jungle estrenan 'Someday, Somewhere', tercer adelanto de su nuevo disco
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