The Dharma Chain foto

Escucha el nuevo álbum de The Dharma Chain

The Dharma Chain es un grupo formado en Australia en 2020 que actualmente está instalado en Berlín. La banda funciona de forma colaborativa, sin un líder fijo y con un intercambio constante de roles entre sus miembros. Su música abarca diferentes estilos, incorporando elementos de neopsicodelia y shoegaze junto con post punk o rock setentero. Con apenas un disco en el mercado ya han presentado su propuesta en festivales y eventos como SXSW (EE. UU.), Fusion (Alemania), Sharpe (Eslovaquia), Synästhesie (Alemania), Duna Jam (Italia), U&D (Alemania), Hoflärm (Alemania) y Yonder (Australia).

Su álbum de debut, Nowhere (2022), salió a través de Anomic Records (Alemania) cuando The Dharma Chain ya estaban afincados en Berlín. El disco fue grabado entre una iglesia abandonada en Australia y un estudio en un sótano de la ciudad alemana. En 2025 publicaron el sencillo «See Through» con Spinda Records. Posteriormente remezclado por el DJ y productor berlinés Mike Midnight, el tema sirvió para empezar a avanzar su segundo LP.

Este nuevo álbum de The Dharma Chain vio la luz finalmente hace unas semanas a través de una asociación entre los sellos Spinda Records (España), Le Cèpe Records (Francia), Clostridium Records (Alemania), Echodelick Records (Reino Unido) y Dirty Filthy Records (Reino Unido). Su título es Some Kind Of Pure State, fue grabado en Funkhaus Berlin y producido por Jonathan Dreyfus.

The Dharma Chain portada disco 2026

El disco sigue en cierta forma la línea de su debut, con un sonido oscuro y denso cuya única concesión a la luminosidad es una fantasmagórica voz femenina. Paisajes etéreos y envolventes conviven con otros opresivos y crudos. El contraste entre canciones como «Minor prayer» y otras como «Loves confusion» se repite a veces dentro del mismo tema. Un buen ejemplo es «How far», que transita por fases totalmente diferentes creando una tensión que nunca acaba de resolverse. Por lo que respecta a las letras, Some Kind of Pure State trata sobre la claridad que surge tras el caos, del cambio que aparece una vez superado el periodo de desorientación. Para ello conecta temas como el amor, la adicción, las corrientes políticas y la búsqueda de sentido en lo cotidiano.

A continuación puedes escuchar Some Kind of Pure State, el nuevo disco de The Dharma Chain.

(Foto: Dan Trautwein)

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