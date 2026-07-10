Te presentamos el nuevo EP de Nuevos Mundos

Nuevos Mundos es un grupo madrileño formado por John Galilea (guitarra rítmica, teclado y voz), Diego Cendra (guitarra solista), Jaeson Peña (bajo) y Miguel A. Sánchez (batería). La banda se formó en 2020, aunque no publicó su primer EP hasta 2022. En marzo de 2025 lanzaron un primer álbum, homónimo, que puedes escuchar en su página de Bandcamp.

En 2026 Nuevos Mundos han publicado algunas canciones con las que avanzaban un nuevo disco. Alguna de ellas pasó por nuestra PlayList Emergente hace unos meses. Su nuevo trabajo se titula Este Invierno y salió hace unas semanas. En realidad no es tan nuevo: se incluyen las tres canciones que aparecían en su primer EP, Mis Plantas, que ve así la luz por primera vez en formato físico. Entre los cuatro temas restantes hay tres que son totalmente nuevos, mientras que el cuarto también es inédito pero forma parte de las sesiones que dieron lugar a su álbum de debut.

Las nuevas composiciones han sido mezcladas por el argentino Pipe Quintans (Go Neko!, Super 1 Mundial, 107 Faunos, Santiago Motorizado) en el estudio bonaerense Resto del Mundo. De esa forma el grupo refuerza su vínculo con Argentina, una conexión que también está presente de manera más directa en la canción «Este invierno», que cuenta con la colaboración vocal de Gato (107 Faunos).

Las nuevas canciones de Nuevos Mundos consolidan un sonido que sigue partiendo del shoegaze y las atmósferas brumosas añadiendo algunos toques de psicodelia. Una intensa sección rítmica proporciona un buen cuerpo a las canciones junto a las siempre fundamentales y omnipresentes guitarras. «Dando vueltas» es un buen ejemplo de ese estilo en el que también tiene cabida el noise pop de «Domingos en casa» (una de las canciones de su primer EP que aparecen aquí).

Un buen disco en un estilo que quizás está siendo demasiado explotado, el pop de guitarras, pero Nuevos Mundos saben darle una vuelta, alejándose de las efusiones festivaleras y haciendo honor a sus referentes. Aquí puedes escucharles en este doble EP titulado Este Invierno.

<a href="https://nuevosmundos.bandcamp.com/album/este-invierno">Este Invierno de Nuevos Mundos</a>