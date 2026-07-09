Arde Bogotá estrenan 'Bigger Splash' tras su actuación sorpresa en Mad Cool

Arde Bogotá protagonizó una de las sorpresas de la jornada en Mad Cool al ofrecer un concierto secreto bajo el nombre de Bigger Splash, el mismo título de su nuevo sencillo.

La actuación, anunciada inicialmente como la de una banda desconocida, terminó revelando la presencia del cuarteto formado por Antonio, Dani, Jota y Pepe, una estrategia que también repetirán este fin de semana en los festivales Cruïlla y Bilbao BBK Live.

El grupo volvió a demostrar la solidez de su directo con una actuación marcada por la intensidad y la conexión con el público, reafirmando su posición como una de las formaciones más destacadas del rock español actual. El concierto sirvió además como presentación en vivo de «Bigger Splash», un nuevo adelanto que refleja la evolución artística de la banda.

«Bigger Splash» es el segundo adelanto del tercer álbum de Arde Bogotá, producido por Joe Chiccarelli y grabado en los legendarios EastWest Studios de Los Ángeles. El tema llega después de «Instrucciones«, y muestra una nueva faceta del grupo con un medio tiempo de gran carga emocional con unos arreglos elegantes y sutiles. La canción, construida sobre una letra repleta de imágenes evocadoras que incluye una referencia a la célebre obra A Bigger Splash de David Hockney.

Escucha ‘Bigger Splash’ de Arde Bogotá