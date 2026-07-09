Jungle estrenan 'Someday, Somewhere', tercer adelanto de su nuevo disco

Como te venimos contando, Jungle están de vuelta con su nuevo disco llamado Sunshine, que se publicará el próximo 14 de agosto.

El trío formado por J Lloyd, Tom McFarland y Lydia Kitto continúa así la senda marcada por Volcano (2023), con el que consolidaron su ascensión y ganaron un Brit Award.

Hoy lanzan «Someday, Somewhere» tercer sencillo del disco que sucede a «The Wave” y “Carry On”. Sobre ella cuentan: «‘Someday, Somewhere’ trata sobre aferrarse a la sensación de que algo mejor está por venir. Tiene ese optimismo de finales de verano de Jungle, un poco de anhelo, un poco de evasión y, con suerte, algo en lo que la gente pueda perderse».

Escucha ‘Someday, Somewhere’ de Jungle

Toma nota de las fechas de Jungle

LUNES 26 DE OCTUBRE – MADRID (MOVISTAR ARENA)

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE – BARCELONA (PALAU SANT JORDI)

Las entradas están a la venta en Fever desde 50 € más gastos de distribución en Madrid y desde 55 € más gastos de distribución en Barcelona