Hermanos Gutiérrez

Nuevo sencillo para Hermanos Gutiérrez, 'Los Ojos del Cóndor'

Hermanos Gutiérrez, el dúo suizo-ecuatoriano formado por Estevan y Alejandro Gutiérrez, ha presentado «Los Ojos del Cóndor», el sencillo que da título a su próximo álbum de estudio, que verá la luz el 25 de septiembre a través de Easy Eye Sound.

La canción, acompañada de un videoclip dirigido por Robert Schober, combina un ritmo envolvente con el protagonismo de la lap steel guitar para evocar los paisajes andinos y rinde homenaje al cóndor, símbolo de fuerza, sabiduría y conexión espiritual en diversas culturas indígenas sudamericanas.

Producido por Dan Auerbach (The Black Keys) en Nashville, Los Ojos del Cóndor supone un giro en el universo sonoro del dúo, sustituyendo los paisajes desérticos de sus anteriores trabajos por los ritmos, colores y texturas de la cordillera de los Andes.

Con este nuevo material, los hermanos buscaron mantenerse fieles a la esencia de su propuesta. «Me encanta Los Ojos del Cóndor porque volvimos a nuestras raíces, cuando todo era simplemente dos guitarras», explica Estevan. «Además, grabé todo el álbum con la guitarra de cuerdas de nylon que mi papá me regaló cuando tenía ocho años». Por su parte, Alejandro incorpora por primera vez el sonido del charango al universo musical del dúo.

«Este disco es una carta de amor a Sudamérica», afirma Alejandro. «Queremos invitar a la gente a acompañarnos en un nuevo viaje, esta vez por los Andes, y despertar su curiosidad por esta cultura y por esta parte del mundo».

Escucha ‘Los Ojos del Cóndor’ de Hermanos Gutiérrez

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