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Te presentamos a Ariana Zar con su EP Las Que No Envié

Ariana Zar es una cantautora de Montornès del Vallès (Barcelona) que destaca dentro del panorama del pop alternativo por su estilo actual, emotivo y elegante. Desde 2019 ha publicado varios sencillos y dos EPs alternando las canciones en catalán y castellano. Su último EP salió el pasado mes de junio y se titula Las Que No Envié. Un disco con el que Ariana busca abrir una nueva etapa artística en la que explorar temas como la vulnerabilidad, el crecimiento personal, el amor propio y las contradicciones emocionales de una generación que busca sentirse identificada en la música.

Ariana Zar portada EP Las Que No Envié

Las Que No Envié ha sido producido por Albert Cortasa. Contiene seis canciones interpretadas en un estilo pop con raíces y estructuras clásicas pero con capacidad para conectar con audiencias actuales. Ariana Zar añade a ese cóctel unos toques de música electrónica, creando una atmósfera acogedora de gran sensibilidad. Canciones como «La primera» o «Querida yo» muestran una combinación de emoción y sensibilidad lírica que es una de las características principales de su autora. A través de sus letras Ariana transforma experiencias personales en relatos universales en los que mucha gente podrá verse reflejada.

El nombre del disco, «Las Que No Envié», hace referencia a un interesante concepto que atraviesa todo el EP: esas cosas que nunca dijimos, las cartas que nunca llegaron a enviarse. Cada tema nace así de una despedida, un agradecimiento, una conversación pendiente o una reflexión a la que no se llegó a dar salida y que finalmente tomó forma de canción.

A continuación puedes escuchar Las Que No Envié, el nuevo EP de Ariana Zar.

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