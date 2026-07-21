Bedouine - Neon Summer Skin (Thirty Tigers)

Evolucionar, sí, pero con coherencia. Respetar a los clásicos, sí, pero ponerlos al día desde una perspectiva personal, sin necesariamente cambiar nada, pero dejando una impronta indudable. Hacer las cosas a fuego lento, con minuciosidad y un auténtico amor por el arte en que se interviene. Son cualidades raras de encontrar en la música de hoy en día, acostumbrada a la apariencia, espejismo de autenticidad e incluso recreaciones sintéticas a través de inteligencia artificial. Pero aún se pueden encontrar si uno busca bien.

Por ejemplo, lo encontramos en una cantautora como Bedouine. De origen sirio, pero afincada desde tierna edad en California, su pulso es el de quien no quiere dejar que estos tiempos voraces, llenos de vértigo y de celeridad, la devoren. Su alma tranquila y bella pasea libre por un cancionero que ya recorre cuatro álbumes, si contamos el que nos ocupa: un Neon Summer Skin que llega justo a las puertas del verano de 2026 para hacer honor a su nombre.

Azniv Korkejian -su nombre real- lleva así desde la segunda mitad de la década pasada. Situándose discreta, pero firmemente, como punta de lanza en una corriente renacimiento de los modos folk de herencia Laurel Canyon y así hacer valer una intransferible capacidad para dar siempre en el clavo a nivel compositivo. Una cualidad que desarrolló a través de tres álbumes que llegaron relativamente rápido y podemos considerar su, digamos, “trilogía de despegue”: Bedouine (2017), Bird Songs of a Killjoy (2019) y Waysides (2021) la pusieron en el mapa del pop de autor sin estridencias, pero fundamentando una reputación sólida que es ahora, con este cuarto disco que ha tardado cuatro años en acabar, cuando alcanza su madurez.

Neon Summer Skin se perfila como el resultado de todo lo aprendido, pero hay algo más. Un regreso a sus raíces personales y familiares que determina todo su contenido. Si la trilogía inicial supuso una huida hacia adelante, siempre girando un poco la mirada (sin despreciar nada, que para algo se puso de nombre artístico Bedouine) respecto a sus orígenes, este álbum es el resultado de un regreso a Arabia Saudí, donde reside parte de su familia, para reencontrarse con todo lo que dejó atrás cuando con tan sólo 10 años se mudó con su familia a Estados Unidos.

Con el poso de ese viaje guardado en el corazón, este disco se configura como un regreso aún más significativo de lo que ya hubiera sido, sobre todo teniendo en cuenta los cinco años que le separan del anterior. Aunque musicalmente guarda coherencia con los tres anteriores, se nota que ha habido evolución y no sólo a nivel conceptual: el folk de cámara y el pop barroco apreciable en, por ejemplo, Bird Songs Of A Killjoy cobra aún más protagonismo aquí gracias, sobre todo, a la participación de talentos como los de los siempre solícitos hermanos d’Addario (The Lemon Twigs), que participan en varias de las canciones, los arreglos de cuerda de Trey Pollard o la participación en la producción de luminarias como Gus Seyffert o Jonathan Rado (Foxygen).

La presencia de este último es especialmente plausible en ese halo de psicodelia pop que envuelve la placidez inicial de “On my own”. Una pieza que, a medida que van transcurriendo sus seis minutos de duración, comienza a sugerir esa especie de reencuentro con su ser interior que ha pretendido la autora, algo que concluye “Long way to fall”, dominada por unos arreglos de cuerda que hacen de este un comienzo ideal para introducirnos en el argumentario del álbum.

Los sutiles aromas soul de “One thing right”, el profundo intimismo de la canción titular, la pequeña ventana a la tropicália que abre la dupla a la que dan forma “Deghma Cheega” (de nuevo con una presencia sobresaliente de las cuerdas) y esa ambrosía titulada “Na na na”, o el quebradizo e íntimo final a piano que aporta “Canopies” completan este viaje que tuvo su concreta localización geográfica, sí, pero también es un viaje hacia dentro, a los orígenes, la génesis y el definitivo crecimiento personal y artístico de una cantautora que se consolida cada vez más en su pequeña atalaya desde la que siempre consigue detener el tiempo con sus delicadas, exquisitas y necesarias canciones.

Escucha Bedouine – Neon Summer Skin