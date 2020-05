Bella Ciao: 11 interpretaciones diferentes de la popular canción

Recientemente acaba de ver la luz una nueva versión de Bella Ciao interpretada por Darko Peric, el popular Helsinki en La Casa de Papel. El proyecto nace de la colaboración entre Peric y la productora de bandas sonoras Music in Silence, que ya tienen previstos otros futuros trabajos en común.

Darko Peric (Kladovo, 25 de marzo de 1977) comenzó su carrera como actor en su Serbia natal, y en 2004 se dio a conocer en nuestro país, donde lo hemos podido ver en series como Crematorio, Mar de Plástico y La Casa de Papel. Con Bella Ciao y Music in Silence se da a conocer en su faceta como cantante, presentándonos una versión profundamente enraizada en el sonido de las tradiciones escandinavas ancestrales; una versión oscura y acorde a los difíciles tiempos que transitamos.

El famoso himno entonado por los partisanos contra el fascismo en la II Guerra Mundial es de autoría y origen imprecisos. La primera versión escrita data de 1906, y desde entonces ha ido mutando y evolucionando, en letra y en estilos musicales, siempre apegándose a la lucha y a la resistencia.

A continuación, esta y otras diez versiones que han mantenido vivo el espíritu de Bella Ciao hasta nuestros días.

1. Darko Peric

Como decíamos, el himno partisano siempre ha ido ligado a un espíritu combativo y es ese espíritu el que quiso transmitir Álex Pina, creador de La Casa de Papel, cuando lo incorporó a la serie en la que actúa Peri?; y también la intención de Jesús Díaz (CEO de Music in Silence y compositor y creador de esta reinterpretación del tema) y el actor serbio al dar esta nueva (y oscura) vuelta de tuerca a la canción. La crisis del Coronavirus ha sido el momento idóneo para revivir este canto de fuerza y esperanza, una llamada a la unidad y el combate colectivo contra un enemigo invisible que ha sometido al mundo a una incertidumbre sin precedentes.

2. Giovanna Daffini

Bella Ciao es inmediatamente identificado como el himno antifascista italiano durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que su origen podría remontarse al trabajo de las mondinas, mujeres que laboraban duramente en los campos de arroz en la ribera del Po, al norte de Italia, desde el siglo XIX. Sus cantos se fueron transmitiendo por la tradición oral hasta llegar a nuevas generaciones de mujeres, entre ellas Giovanna Daffini, quién se hizo famosa interpretando temas populares tales como Bella Ciao (versión mondina). La primera grabación del mismo data de principios de los años sesenta y puede encontrarse en varios de sus posteriores LPs.

3. Yves Montand

El actor y cantante, descubierto por Edith Piaf en París, en 1944, emigró de su Toscana natal a Francia al poco de nacer. Sus padres, humildes campesinos, abandonaron Italia huyendo del régimen de Benito Mussolini. Con estos antecedentes es uno de los más significativos intérpretes de Bella Ciao. Su versión del himno partisano se remonta a un video musical de 1964, y se incluye en el reeditado CD, Yves Montand: Gold Collection. Se trata de una elegante reinterpretación, dotada de un marcado aire francés gracias a los acordeones, y que culmina con la famosa melodía coreada y silbada.

4. The Swingle Singers

Los Swingle Singers originales procedían de Francia, pero su fundador, Ward Swingle, amplió su proyección con la formación de los nuevos The Swingle Singers ingleses, convertidos en uno de los octetos a capella más conocidos en el mundo de la música. En Around the World – A Folk Song Collection (álbum lanzado en 1991) encontramos su particular versión de Bella Ciao: una melodía únicamente construida a partir de sus voces que, tras una bella introducción, presentan al tenor Andrew Busher como cantante principal de la pieza. Hemos podido escucharla recientemente en la banda sonora de Los dos papas (2019).

5. Fonola Band

Fonola Dischi es una de las más antiguas compañías discográficas de Italia. Fue fundada en 1929, y desde entonces ha sido el máximo exponente en música popular italiana. En su recopilatorio de cantos sociales y revolucionarios de la resistencia, Bandiera Rossa (1997), aparece la versión de Bella Ciao que, si bien no es la más antigua, es la que suele considerarse como la “versión original”. Cada 25 de abril echan mano de ella en Italia para conmemorar el Día de la Liberación, que este año ha cumplido su 75 aniversario y, dadas las circunstancias, ha sido trasladado a los balcones.

6. Boikot

El grupo de punk-rock protesta madrileño realizó entre 1997 y 1999, un tour que les llevó a tocar por toda América Latina las canciones contenidas en su trilogía de CDs bautizada como La ruta del Che. El tercero de estos álbumes, No Callar (séptimo en su discografía general), incluye su tributo a Bella Ciao. Se titula No pasarán, está cantada en castellano, y forma parte de la corriente de reinterpretaciones punk y ska de este tema, que también versionaron otros grupos como Canallas, Talco o Banda Bassotti.

7. Darunee Kritboonyalai

Por ser un canto contra la opresión, Bella Ciao ha sido tomado como himno para muchas y muy diversas causas y luchas alrededor del mundo. Se canta en más de cuarenta idiomas, entre ellos el tailandés. En 2006, con el golpe de estado que resultó en la deposición como primer ministro de Thaksin Shinawatra, comenzaron a surgir de entre las clases más bajas tailandesas los camisas rojas, seguidores de Thaksin y de su política populista. Desde 2011 tienen Bella Ciao como símbolo de su cruzada anti-fascista, y por tanto la han versionado desde grupos autóctonos, hasta Darunee Kritboonyalai, actriz y activista de los camisas rojas.

8. Diego Moreno

Otro caso de doble nacionalidad lo encontramos en Diego Moreno, argentino radicado en Nápoles desde hace muchos años. Es cantante, guitarrista, y compositor, y ha realizado varios proyectos en los que pone voz a canciones revolucionarias pertenecientes a sus dos tierras. Uno de sus trabajos, el álbum Bella Ciao! Hasta siempre Comandante! (2014) contiene una versión con un sonido más pop y latino de Bella Ciao. A excepción del último estribillo en italiano, el resto de la canción tiene la letra en español, con algunos ligeros cambios en la misma, como sustituir la palabra “partisano” por “guerrillero”.

9. Manu Pilas

La Casa de Papel es la causante de que Bella Ciao vuelva a estar más de moda que nunca. Sonó por vez primera en la serie en su primera temporada, en una escena flashback en la que el Profesor y Berlín planean el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. El tema tiene un significado profundo para el líder de la banda, pues se la enseñó su abuelo que luchó junto a los partisanos italianos. Él a su vez se la transmite al resto del grupo y se convierte en su himno, el que los posiciona como rebeldes, y en cierto modo héroes, en contraposición a un Estado “villano”. La versión que escuchamos en la serie es la de Manu Pilas, un joven actor y cantante con una formación y carrera apabullantes, que ha trabajado en el tour 2013-2014 de Los Miserables, o poniendo voz a Simba en la versión española del live-action de El Rey León.

10. Najwa

Después del boom de La Casa de papel, han surgido versiones de Bella Ciao para todos los gustos y géneros: remix, rap o incluso reggaetón. Pero además, como leitmotiv de la serie, la canción reaparece a lo largo de sus temporadas en varios momentos, y en diferentes vertientes. Está la versión principal de Manu Pilas (en italiano), pero también la escuchamos en las voces de los atracadores, y en su tercera temporada, le dio un aire nuevo la incorporación estrella: Najwa Nimri. El sencillo se lanzó en 2019 y ofrece una reinterpretación en nuestro idioma, susurrada, en la que la música y los efectos de sonido vienen y van, coreada por ella misma, y tremendamente climática.

11. Amparo Sánchez y Juan Pinilla

Por último, cabe destacar otra de las versiones más recientes de Bella Ciao, especialmente curiosa por ser haber sido repensada en el código del flamenco. Los artífices son dos andaluces: el cantaor Juan Pinilla, y Amparo Sánchez, que fue una de las pioneras en la música fusión en España con su grupo Amparanoia. Lanzaron esta nueva revisión del himno para el VI Congreso del Partido de la Izquierda Europea, celebrado en Málaga en diciembre de 2019. Por vez primera, el canto italiano aparece acompañado de guitarra española, caja, y palmas.