Ben Harper & The Innocent Criminals el 25 de julio en Madrid

Ben Harper & The Innocent Criminals regresan a la capital el 25 julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del ciclo de Noches del Botánico.

Con la guitarra acústica o con la eléctrica, Ben Harper le ha dado a (casi) todos los estilos y en casi todos los formatos, como buen californiano nacido en 1969, la época en la que el rock se expandía en múltiples direcciones.

En ese tiempo ha editado 16 discos de estudio y tres en vivo. Aunque no pudo hacer una gira completa estos dos últimos años, el prolífico artista, productor y propietario de un sello discográfico se mantuvo inmensamente ocupado. 2020 lo vio lanzar su primer álbum instrumental, Winter is for lovers. Asimismo, Harper ha estado trabajando en nueva música.

Entradas para Ben Harper & The Innocent Criminals en Las Noches del Botánico

Las entradas están a la venta en nochesdelbotanico.com y en entradas.com