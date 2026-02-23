Bestia Bebé anuncian su nuevo disco con ‘El Atrevido’
Bestia Bebé regresan con “El Atrevido”, primer adelanto de su sexto álbum de estudio, que verá la luz en mayo, y una de las canciones más directas y enérgicas de su trayectoria.
El single aborda la experiencia de crecer sin aceptar mandatos ni reglas impuestas, condensando en su estribillo: “Siempre dicen que crecer es una trampa, y yo crecí amigo y no cambió nada”, una declaración generacional que reivindica la coherencia con el propio deseo pese a las consecuencias.
En lo sonoro, “El Atrevido” expande el registro habitual del grupo con baterías programadas, pianos desquiciados y guitarras saturadas, en una mezcla de influencias que dialoga con The Stone Roses, Nirvana, Happy Mondays y Flema. Grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo (Buenos Aires), captura con crudeza y honestidad el desconcierto de la adultez temprana.
Escucha ‘El Atrevido’ de Bestia Bebé
Próximos conciertos
OVIEDO – 21 MAYO
La Lata de Zinc
IRUÑA – 22 MAYO
Txintxarri
GRANADA – 26 MAYO
Planta Baja
SEVILLA – 27 MAYO
Sala X
MURCIA – 28 MAYO
La Yesería
TARRAGONA – 29 MAYO
Sala Zero
VALENCIA – 30 MAYO
Concerts a la Pérgola
LLEIDA – 31 MAYO
Tocata
ZARAGOZA – 4 JUNIO
Sala López
MADRID – 5 JUNIO
Sala Mon (Sound Isidro)
BARCELONA – 6 JUNIO
Primavera Sound