Bestia Bebé
Bestia Bebé anuncian su nuevo disco con ‘El Atrevido’

Manuel Pinazo

Bestia Bebé regresan con “El Atrevido”, primer adelanto de su sexto álbum de estudio, que verá la luz en mayo, y una de las canciones más directas y enérgicas de su trayectoria.

El single aborda la experiencia de crecer sin aceptar mandatos ni reglas impuestas, condensando en su estribillo: “Siempre dicen que crecer es una trampa, y yo crecí amigo y no cambió nada”, una declaración generacional que reivindica la coherencia con el propio deseo pese a las consecuencias.

En lo sonoro, “El Atrevido” expande el registro habitual del grupo con baterías programadas, pianos desquiciados y guitarras saturadas, en una mezcla de influencias que dialoga con The Stone Roses, Nirvana, Happy Mondays y Flema. Grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo (Buenos Aires), captura con crudeza y honestidad el desconcierto de la adultez temprana.

Escucha ‘El Atrevido’ de Bestia Bebé

 

Próximos conciertos

OVIEDO – 21 MAYO

La Lata de Zinc

Entradas a la venta

 

IRUÑA – 22 MAYO

Txintxarri

Entradas a la venta

 

GRANADA – 26 MAYO

Planta Baja

Entradas a la venta

 

SEVILLA – 27 MAYO

Sala X

Entradas a la venta

 

MURCIA – 28 MAYO

La Yesería

Entradas a la venta

 

TARRAGONA – 29 MAYO

Sala Zero

Entradas a la venta

 

VALENCIA – 30 MAYO

Concerts a la Pérgola

Entradas ya a la venta

 

LLEIDA – 31 MAYO

Tocata

Entradas a la venta

 

ZARAGOZA – 4 JUNIO

Sala López

Entradas a la venta

 

MADRID – 5 JUNIO

Sala Mon (Sound Isidro)

Entradas a la venta

 

BARCELONA – 6 JUNIO

Primavera Sound

Entradas a la venta

 

