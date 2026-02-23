Bestia Bebé anuncian su nuevo disco con ‘El Atrevido’

Bestia Bebé regresan con “El Atrevido”, primer adelanto de su sexto álbum de estudio, que verá la luz en mayo, y una de las canciones más directas y enérgicas de su trayectoria.

El single aborda la experiencia de crecer sin aceptar mandatos ni reglas impuestas, condensando en su estribillo: “Siempre dicen que crecer es una trampa, y yo crecí amigo y no cambió nada”, una declaración generacional que reivindica la coherencia con el propio deseo pese a las consecuencias.

En lo sonoro, “El Atrevido” expande el registro habitual del grupo con baterías programadas, pianos desquiciados y guitarras saturadas, en una mezcla de influencias que dialoga con The Stone Roses, Nirvana, Happy Mondays y Flema. Grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo (Buenos Aires), captura con crudeza y honestidad el desconcierto de la adultez temprana.

Escucha ‘El Atrevido’ de Bestia Bebé

Próximos conciertos

OVIEDO – 21 MAYO

La Lata de Zinc

Entradas a la venta

IRUÑA – 22 MAYO

Txintxarri

Entradas a la venta

GRANADA – 26 MAYO

Planta Baja

Entradas a la venta

SEVILLA – 27 MAYO

Sala X

Entradas a la venta

MURCIA – 28 MAYO

La Yesería

Entradas a la venta

TARRAGONA – 29 MAYO

Sala Zero

Entradas a la venta

VALENCIA – 30 MAYO

Concerts a la Pérgola

Entradas ya a la venta

LLEIDA – 31 MAYO

Tocata

Entradas a la venta

ZARAGOZA – 4 JUNIO

Sala López

Entradas a la venta

MADRID – 5 JUNIO

Sala Mon (Sound Isidro)

Entradas a la venta

BARCELONA – 6 JUNIO

Primavera Sound

Entradas a la venta