Bestia Bebé

Bestia Bebé invitan a Diego Ibáñez a 'Si me voy no significa que te quiera menos'

Los argentinos Bestia Bebé presentan «Si me voy no significa que te quiera menos», segundo adelanto de su próximo disco, en colaboración con Diego Ibáñez, líder de Carolina Durante.

La canción funciona como el relato de una caída narrada desde el suelo, donde el protagonista asume que no son la vida ni la mala suerte las responsables de su deriva, sino sus propios errores y la repetición de decisiones fallidas que terminan por sabotearlo todo.

El tema se construye desde la honestidad y la contención inicial, guitarra y voz en primer plano, alternando las voces de Tom Quintáns e Ibáñez, hasta desembocar en un estribillo de energía pop rock que insiste, casi como un mantra, en la frase que da título al single. La canción ha sido grabada, producida y mezclada por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo de Buenos Aires y sigue a «El Atrevido«.

Escucha ‘Si me voy no significa que te quiera menos’ de Bestia Bebé ft. Diego Ibáñez

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