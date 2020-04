Bing & Ruth anuncian nuevo álbum para julio

Bing & Ruth, el proyecto en constante evolución liderado por el compositor neoyorquino David Moore, anuncia detalles de su nuevo álbum, que será publicado este verano. Con el título de Species, el álbum de siete canciones, verá la luz este 19 de julio.

Species es una exploración de las posibilidades sonoras del Farfisa, junto a un clarinete y un contrabajo tocados, respectivamente, por los miembros fundadores Jeremy Viner y Jeff Ratner. El título del álbum es una referencia a tanto la humanidad como la humildad – una devoción a nuestro lado piadoso y a la humildad que necesitamos para percibirlo. También trata sobre crear un tiempo suspendido y un trance; no es un movimiento estable desde el punto A al B, sino algo que fluye, serpentea y se revuelve, como el agua. “Supongo que lo que más me interesaba a la hora de estructurarlo era el concepto del trance y lo que puede ocurrirle al oyente que se deje llevar por esa ola” explica Moore. “Reflexionando sobre ello ahora, supongo que estaba buscando la forma de conseguir que se sintiera pequeño, que se sintiera totalmente humilde. Siempre había compuesto música buscando la paz interior pero ya no me importaba tanto mi confort. Supongo que me cansé de mirar en mi interior. Prefería no mirar a ningún lado.”

El primer single del álbum, ‘I Had No Dream’, está disponible hoy junto a un vídeo creado por Derrick Belcham. Sobre la canción y el vídeo, Moore dice: “A la hora de componer parece que siempre estoy trabajando pensando en la presentación final de la canción – normalmente en cómo sonará en la grabación final. Este álbum y, particularmente, esta canción difiere en que me planteo más bien cómo sonará en directo. Para mostrar este cambio en el espíritu de mi música no había mejor forma que con este vídeo de Jeff, Jeremy y yo tocando ‘I Had No Dream,’ la tercera canción de ‘Species’. Tenemos muchas ganas de mostraros esta música en directo en cuanto podamos estar todos en la misma habitación juntos de nuevo, pero hasta entonces espero que disfrutéis de este primer acercamiento”.

Species y el estado trascendental que encarna, fue inspirado por dos pasiones recientes de Moore: el desierto y las carreras de larga distancia. Al mudarse brevemente desde Nueva York a Point Dume, que está entre el Océano Pacífico y el desierto, Moore pudo disfrutar de ambas pasiones, lo que a su vez le proporción estímulos para desarrollar su nuevo trabajo. “Me encontraba en sitios tan poco familiares que podía perder el sentido de la dirección, de la proporción y, sobre todo, del tiempo. La música que hacía se convirtió en un reflejo de este desprendimiento intencionado de todo sentido – y en un rincón en el que guardar esa sensación de trance que fue la que los sacó a la luz en el primer lugar.”

Sobre el proceso detrás del vídeo y su conexión con el álbum, Belcham explica que “para ‘I Had No Dream’ decidimos recoger el estilo de directos del grupo. Al usar proyectores, fuentes de LED customizadas, análisis de frecuencias de sonido, creamos un plano visual para ilustrar lo que ocurría en el sonido de cada parte de la canción. Cada elemento de la luz se genera a partir de algun detalle de la música. Fue grabado a través de varias superficies reflectoras y pretende definir un giro claro que se aleje de la simpleza de la habitación hacia una abstracción (invocada por elementos mínimos de la música) y vuelva otra vez.”

Species se publica este 17 de julio, en CD, vinilo negro estándar y edición limitada en vinilo color marfil. Para más información: bingandruth.ffm.to/species