Blood Incantation y Autor & Punisher, fin de gira sideral en Madrid

El próximo lunes 20 de octubre, Blood Incantation cerrará su gira europea en La Riviera (Madrid), en lo que seguro será una de las noches más intensas del año en lo tocante al metal extremo, propiciada por la promotora Madness Live.

Aunque, los de Denver han pasado de ser una banda de culto a convertirse en un referente absoluto del género que trabajan, en su último trabajo, Absolute Elsewhere (2024), confirma una evolución hacia terrenos más espaciales y psicodélicos, largos pasajes instrumentales, ecos de krautrock y una ambición cósmica que los coloca muy por encima del revival ochentero que domina parte de la escena.

Ha logrado construir directos que combinan los riffs asesinos con experimentación musical y trance psicodélico y pocas formaciones de su liga, son capaces de lo mismo.

Como telonero, Autor & Punisher (el proyecto del ingeniero e inventor Tristan Shone) ofrecerá su particular visión del industrial y drone metal, manejando sus propios instrumentos mecánicos en un ritual de acero y ruido. Su reciente Nocturnal Birding llega cargado de pulsos distópicos y melodías mecánicas que desafían a cualquier lógica musical.

Dos universos sonoros distintos, unidos por una misma intención, empujar los límites del extreme metal más allá de los clichés, que a menudo pueblan esa jungla musical. Si el cosmos tiene sonido, el lunes 20 de octubre lo escucharemos en Madrid.

