Blood Orange – Essex Honey (RCA Records)

Con Dev Hynes tiene uno la sensación de que siempre ha estado ahí de alguna forma. Han pasado seis años desde su último disco, Angel’s Pulse (2019), pero él ha seguido colaborando con artistas como Lorde o Turnstile, componiendo bandas sonoras para directos como Rebeca Hall o el gran Paul Schrader. Su talento siempre está presente. También en este lapso de tiempo hemos visto pasar una pandemia y el recrudecimiento de políticas ultraderechistas que han afectado sobremanera a minorías racializadas y colectivos vulnerables, todo ello quedaría plaasmado en el fantastico Negro Swan (2018).

El fallecimiento de la madre de Blood Orange en 2023 supuso un duro golpe para el compositor británico. En estos años de duelo ha habido tiempo para reflexionar sobre sus orígenes; tiempo también para desvincularse de las grandes urbes y sus ajetreos, y repensar los pasos a seguir en un futuro. Todo esto se condensa en esta obra maestra que es Essex Honey (RCA Records, 2025) que representa no sólo su mejor trabajo hasta la fecha, sino también uno de los conjuntos de temas pop más innovadores que uno ha escuchado en mucho tiempo.

Muy cuidadoso en todos los aspectos de su obra, el grafismo es otro elemento que cuida al máximo. La portada – fotografía del inglés Johny Pitts – muestra a un niño negro con cara meláncolica que se dirige con determinación hacia algún sitio. Un balón de baloncesto en una mano y un teléfono móvil en la otra. Se podría especular si esta instantánea es una metáfora de lo que sintió el artista en aquellos momentos en donde empezó el proceso de producción del disco: nostalgia, firmeza, un sentimiento de dejarse llevar por una deriva existencialista… Podríamos especular, pero lo que está claro es que Blood Orange siempre expresa retazos emocionales un poco a la manera de las portadas de The Smiths, grupo del que siempre ha sido fan.

Más allá del aspecto gráfico, las canciones son espléndidas, todas ellas envueltas en una producción enigmática que deja a las composiciones como suspendidas en un algo “inmaterial», en algo como inasible y que necesitan de plena atención del oyente para captar todos los detalles. Son canciones que dejan una estela de suave psicodelia, y de sonoridades retrofuturistas que se mueven entre el pop, el soul y el R&B con instrumentos que entran y salen del plano dejando detalles inesperados y que acaban atrapando tu atención.

Arranca con “Look At You”, una canción pop que, por momentos, recuerda a Prefab Sprout y en otras a Robert Wyatt. Un inicio fantasioso que da paso a “Thinking Clean” con delicados toques de piano, y la sombra de Arthur Russell que otea el horizonte. Estamos en Essex, su tierra y sus recuerdos. “Somewhere In Between” arranca como un medio tiempo extraño, para después unirse instrumentos que encaminan a la melodía hacia terrenos ensoñadores con ecos a Vini Reilly y a Destroyer.

El bueno de Vini Reilly colabora en el hechizo de “The Field”, un tema que se escora hacia el drum&bass para luego zigzaguear hacia la música de cámara, mientras Caroline Polachek pone voces que suenan como cantos de sirena. Polachek, Lorde y Mustafa colaboran en “Mind Loaded”, una de las grandes gemas del disco: pop de intención gospel con una letra en donde se acumulan retazos de una vida, y ese sentimiento de perder el rumbo (“Y es difícil sentirte cuando estás solo / Sigo roto, no puedo pensar con claridad”).

En “Countryside” utiliza el “Saturday” de Yo La Tengo como sample que dota de sentido al tema (“Llévame lejos de las luces rotas /¿Podría ser que estás vivo?/Llévame al campo/Entre los campos, tratando de esconderme”), en ”The Last Of England” se puede escuchar una grabación casera de unas navidades, y se puede escuchar la voz de la madre de Dev, y es como un amasijo de sensaciones fantasmáticas, y el el último tema del disco “I Can Go”, el violonchelo de Mabe Fratti hace arabescos sobre una base de sintetizadores, y la voz de Mustafa sobrevuela entre marismas de sonidos oníricos. El camino de vuelta da pánico, pero las noches te acompañan.

Escucha Blood Orange – Essex Honey

Pásate a la oferta de Amazon Music Unlimited en Muzikalia.