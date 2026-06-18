Broken Social Scene

Broken Social Scene nos visita el próximo mes de septiembre

Broken Social Scene regresa a España en septiembre para presentar en directo Remember the Humans, su primer álbum con material inédito en casi una década, desde que lanzaran Hug Of Thunder en 2017.

Un disco que profundiza en la identidad sonora y emocional de la banda, explorando temas como la comunidad, la pérdida, el paso del tiempo y la necesidad de reconectar con lo humano en una época marcada por la saturación y la desconexión.

Con canciones como «Not Around Anymore», «Hey Amanda», «The Call» o «Only The Good I Keep», el grupo vuelve a demostrar su extraordinaria capacidad para convertir múltiples voces e identidades creativas en una experiencia colectiva única, manteniendo intacta la combinación de épica, intimidad y riesgo artístico que siempre los ha caracterizado.

Toma nota de las fechas de Broken Social Scene

21 de septiembre – Madrid – La Riviera
22 de septiembre – Barcelona – Razzmatazz 1

Anticipada 45€ +1gg
Puerta 60€

A la venta en este enlace

El documental de Broken Social Scene

La publicación del disco coincide con el estreno mundial del documental It’s All Gonna Break, dirigido por Stephen Chung y disponible desde el 7 de junio fuera de Canadá. La película ofrece un recorrido inédito por los orígenes de la escena indie de Toronto a principios de los 2000, con material de archivo que retrata desde los primeros conciertos en pequeños bares hasta la consolidación internacional de la banda, destacando la amistad y el espíritu comunitario de aquella generación.

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