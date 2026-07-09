Bonnie Tyler fallece a los 75 años por complicaciones tras una cirugía

Gaynor Hopkins, universalmente conocida como Bonnie Tyler, ha muerto en Faro (Portugal) a los setenta y cinco años de edad tras complicaciones tras una cirugía a la que se sometió el pasado mayo.

Nacida en Skewen, en el seno de una familia minera galesa, siempre será recordada por su voz rasgada, esa aspereza vocal consecuencia de una operación de nódulos en su juventud, que terminó convirtiéndose en su seña de identidad más reconocible.

Su nombre queda unido a la década de los ochenta y, en particular, a la colaboración con Jim Steinman, arquitecto de baladas monumentales que encontró en Tyler la intérprete capaz de sostener como nadie esas estructuras casi wagnerianas.

El disco que catapultó a Bonnie Tyler

De aquel encuentro nació Faster Than the Speed of Night, álbum que la catapultó a lo más alto con una «Total Eclipse of the Heart» que fue número uno a ambos lados del Atlántico.

Otros temas que la sobrevivirán son «It’s a Heartache», «Holding Out for a Hero», «Faster Than the Speed of Night», «I Need a Hero», el dueto conKevin Cronin de REO Speedwagon en «If You Were a Woman (And I Was a Man)» o esa «Islands» con Mike Olfield.

Bonnie Tyler continuó grabando y girando hasta el final, representando a Reino Unido en Eurovisión 2013 y, lanzanso apenas unos meses antes de su muerte, dos sencillos nuevos que preparaban una gira pensada para conmemorar el cincuentenario de una carrera que convirtió el desgarro de su voz en una marca propia.

Descanse en paz.

Foto Bonnie Tyler: Katie Scott (Facebook de la artista)