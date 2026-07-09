Gilla Band confirman nuevo disco para septiembre

Gilla Band lanzaban hace algunas semanas «Giraffe«, hoy anuncian el lanzamiento de Pugnello, su cuarto álbum de estudio, que verá la luz el próximo 25 de septiembre a través de Rough Trade Records / Popstock.

Grabado entre 2022 y 2026 en varios estudios de Dublín y producido por el propio grupo junto a Daniel Fox, el disco llega acompañado del estreno del primer adelanto, «Placeholder», y de dos conciertos especiales en formato íntimo en Londres y Manchester para presentar este nuevo trabajo.

Tras consolidar una trayectoria marcada por su particular fusión de post-punk, noise rock y experimentación, los miembros de Gilla Band regresan después de varios proyectos paralelos que han enriquecido su evolución artística. Sobre «Placeholder», el vocalista Dara Kiely explica: «En esta pista intento analizar mis rarezas mentales explorando mis distracciones de confort. Volviendo a la nostalgia infantil – como vía de escape. Los recuerdos que se filtran en mi vida adulta diaria. Representando comportamientos personales de salud mental a través de la cultura pop anticuada, como la tensión ansiosa que provoca el silencio de Davina McCall al anunciar un desalojo de Gran Hermano, o la lucha o huida que seguramente experimentó Harold Lloyd al aferrarse a un reloj con todas sus fuerzas, y todo por nuestro entretenimiento.

Menciono Power Rangers al final de esto. Era otro vicio para el consuelo. Fueron algo muy importante para mí cuando era niño. Recuerdo que estuve en una especie de campamento cristiano de verano cuando tenía unos 6 años y me preguntaron qué quería ser cuando fuera mayor. Dije «un Power Ranger». Se rieron de mí y me dijeron la impactante verdad: no existían y que no es una profesión que merezca la pena seguir. Nunca les he perdonado eso.

Escucha ‘Placeholder’ de Gilla Band