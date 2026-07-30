Brutalismus 3000 – Harmony (Live on Earth / Columbia)

“Nunca estuviste aquí, pero te extraño”. No hay mayor declaración de amor que aquella que se dirige a algo que nunca se ha tenido. Puede ser una persona, un concierto, un lugar, una manera de vivir. La memoria es imperfecta y selectiva, pero sobre todo salvaje y sucia: como un beat distorsionado o un subgrave escuchado a través de un subwoofer roto en el Renault Clio de tus padres. Para una generación de “niños supertristes y salidos”, como a la que se dirige Brutalismus 3000 en Harmony, la nostalgia es un arma con la que destruir todas las imposturas del mundo adulto más que un recuerdo al que aferrarse cuando las cosas se vuelven demasiado grises, y ves venir el bajón.

Esto es lo que intuimos con la primera escucha del nuevo álbum del dúo de “nu-gabber post-techno punk” formado por Victoria Vassiliki Daldas y Theo Zeither: una vez más, preferimos morir de hambre a morir de aburrimiento. Basta con llegar a la tercera canción, “A Milli” (una libre interpretación de un tema del trapero Lil Wayne), para sentir el petardazo en lo más profundo de tu cuerpo exigiendo que la fiesta no pare, que continúe a pesar de todo, porque en esta atomización social forzosa, muy de vez en cuando, todos esos niños tristes somos un suelo cuerpo que se retuerce en una rave imaginaria que no tiene principio ni final.

A partir de ahí, el álbum crece y se expande en su maximalismo sonoro abarcando y continuando lo mejor de tres décadas de música electrónica frenética, ruidosa y rabiosamente cínica. “No hay amigos en la empresa / No hay amigos en la perrera / No hay un yo en armonía / No hay movimiento bajo tierra / No hay amigos en la crackhouse / No hay yo en la energía / No tengo dientes en mi boca”.

Toda esta serie de negaciones con la que arranca el álbum nos ofrece el paisaje metafórico del nihilismo que recorre todo el disco: aquí la búsqueda de un equilibrio interno o externo se rechaza de pleno. Lo único que queda es el desenfreno, la aceleración de las noches y el rechazo vehemente a las mañanas, la llamada a transformar el propio cuerpo, a hackearlo con las drogas y el techno hardcore, a vivir desorientados, como recita la actriz Anna-Taylor Joy en la spoken word de apenas un minuto y medio, titulada “Morning is For The Happy”. En ella, parece hablar desde ese incómodo momento de salir a pillar (“where’s the fuckin cab, man?”) para concluir de manera desapasionada que su rostro está hecho entero de dientes. Pero no pensemos mal: también puede estar haciendo un relato crudo sobre la ansiedad contemporánea, el bruxismo, el FOMO y la sensación de querer estar en todas partes a la vez (por ello la necesidad imperiosa de desplazarse corriendo en taxi).

No olvidemos que en Brutalismus 3000 también hay mucho humor. Prueba de ello son los títulos de sus canciones pasadas, como “Satan Was a Baby Boomer”, y que en este disco adquiere especial relevancia en “Mother Bug” (ahora cargando contra la madre) o con el difunto Leonard Cohen, a quien dedican el título de una canción. Al menos esta vez no resucitan al héroe trágico del EDM, Avicii, como en el que quizás es su tema más conocido.

A la producción y composición de las canciones está Dylan Brady, quien cuenta con proyectos que prosiguen la senda musical que abrió Sonny John Moore (aka Skrillex) hace ya más de una década con la primera trend de un mundo en el que todavía no había TikTok: el dubstep hardstyle, el cual lo petó de la noche a la mañana y se desvaneció quedando relegado al underground. TambiénBoys Noize, colaborador estrecho de Skrillex, quien firma la colaboración de “I Bring My Gun To The Function”, uno de los temas más redondos del álbum, un auténtico himno de estadio con una entonación hiperafilada de Victoria, poseída por el fantasma de Alice Glass.

Pero la gran colabo del álbum es la de Karl Hyde, de Underworld, padre absoluto de todos los represaliados de la electrónica occidental. La canción se abre con los filtros de paso bajo al máximo para que su voz se oiga alto y claro y construya un poema dadaísta como en la archiconocida “Born Slippy”. “Don’t be a downer”, clama Hyde, para que esos niños tristes a los que Brutalismus 3000 ponen voz dejen de llorar, acepten el dolor y sigan ensuciando sus pulmones. La última parte de la canción es una bella melodía cantada en eslovaco, el idioma natal de Victoria, que sella la percepción de que estamos ante uno de los mejores álbumes del año pese a ser un género de nicho.

Finalmente, “Testo Skin”, es un himno de gabber de los de antes, de los que hacen pupa. Se intuye una referencia velada a Paul B. Preciado y su Testo yonqui en el título que pueda aludir al sistema farmacopornográfico que tanto obsesionaba al filósofo: “Mi piel de testosterona en el patio trasero / Todos mis chicos en el cementerio / Toda mi pandilla tiene un comodín (…) / No siento, solo me alimento / Al final, uno de estos días estallaré, envuelta en llamas”. Tal vez esos últimos versos sean los que mejor definan a Brutalismus 3000: una explosión incorruptible en su nihilismo que libera puro fuego inextinguible.

Escucha Brutalismus 3000 – Harmony