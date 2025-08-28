Bum Motion Club avanzan su segundo disco con ‘La Grieta (Una casa)’

Bum Motion Club presentan su nuevo single “La Grieta (Una casa)”, un tema que explora ese espacio fronterizo entre lo interior y lo exterior, entre emociones y realidad.

Coproducida por Carlos Hernández y Alejandro Leiva, y con la masterización de Javier Roldón, esta nueva entrega anticipa el segundo álbum de estudio de la banda junto al anterior avance “Paseo de vuelta”, lanzado hace un par de meses.

Con un sonido shoegaze de ecos noventeros y la colaboración del dúo de grunge Repion —las hermanas Marina y Teresa Iñesta—, “La Grieta (Una casa)” se adentra en un territorio donde la grieta no es ruptura, sino un lugar fértil donde todo puede suceder: un hogar en lugar de un escondite.

La canción construye un paisaje sonoro de guitarras distorsionadas y melodías íntimas que refuerzan la identidad del grupo, pero con un aire nostálgico que conmueve.

Escucha ‘La Grieta (Una casa)’ de Bum Motion Club

Próximos conciertos de Bum Motion Club

17 y 18 de octubre

Sarria – ESMORGA FEST

ENTRADAS YA A LA VENTA

13 noviembre

Madrid – MAZO

ENTRADAS YA A LA VENTA