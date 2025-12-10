Bum Motion Club anuncian fechas para 2026, presentando Distracciones

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Bum Motion Club han entregado en Distracciones (Autoeditado, 2025) un conjunto de canciones que funciona como perfecto muestrario de todas sus virtudes. En ellas brillan elementos tan característicos como sus guitarras rabiosas y pulidas, esas texturas vaporosas que perfilan con tanta naturalidad y unas melodías perdurables que se clavan en la memoria.

Después de un par de notables EPs y de un largo de debut que cosechó excelentes críticas como Claridad y Laureles (Autoeditado, 2023), estas nuevas composiciones están llamadas a alimentar un directo ya de por sí convincente e incendiario.

En una apuesta valiente y decidida, la banda se lanzará a presentar este nuevo disco en multitud de fechas que se irán desarrollando, por ahora, en la primera mitad del año que se aproxima.

A continuación te detallamos cada una de ellas:

Zaragoza, Sala Creedence – 23 de enero de 2026: entradas aquí

Barcelona, Sala Laut (con Galgo Diamante) – 24 de enero de 2026: entradas aquí

Sevilla, Sala Holländer (con Benzú) – 30 de enero de 2026: entradas aquí

Málaga, Sala Core (con Benzú) – 31 de enero de 2026: entradas aquí

Córdoba , Sala Hangar (con Fuente Nueva en el Ciclo ‘Fueled by Salmorejo’) – 19 de febrero de 2026: entradas aquí

Murcia, Sala La Yesería (con FYI en el Ciclo ‘Microsonidos’) – 20 de febrero de 2026: entradas aquí

Granada, Sala Planta Baja – 21 de febrero de 2026: entradas aquí

Bilbao, Sala Kutxa Beltza – 12 de marzo de 2026: entradas aquí

Iruña, Sala Txintxarri (Sesión Vermú) – 14 de marzo de 2026: entradas aquí

Sant Feliu de Guíxols, Sala Atzavara – 10 de abril de 2026: entradas a la venta próximamente.

Torelló, Fet Festival – 11 de abril de 2026: entradas a la venta próximamente.

O Barco de Valdeorras, Sil Fest – del 2 al 4 de julio de 2026: entradas aquí