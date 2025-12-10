Bum Motion Club anuncian fechas para 2026, presentando Distracciones
Bum Motion Club han entregado en Distracciones (Autoeditado, 2025) un conjunto de canciones que funciona como perfecto muestrario de todas sus virtudes. En ellas brillan elementos tan característicos como sus guitarras rabiosas y pulidas, esas texturas vaporosas que perfilan con tanta naturalidad y unas melodías perdurables que se clavan en la memoria.
Después de un par de notables EPs y de un largo de debut que cosechó excelentes críticas como Claridad y Laureles (Autoeditado, 2023), estas nuevas composiciones están llamadas a alimentar un directo ya de por sí convincente e incendiario.
En una apuesta valiente y decidida, la banda se lanzará a presentar este nuevo disco en multitud de fechas que se irán desarrollando, por ahora, en la primera mitad del año que se aproxima.
A continuación te detallamos cada una de ellas:
Zaragoza, Sala Creedence – 23 de enero de 2026: entradas aquí
Barcelona, Sala Laut (con Galgo Diamante) – 24 de enero de 2026: entradas aquí
Sevilla, Sala Holländer (con Benzú) – 30 de enero de 2026: entradas aquí
Málaga, Sala Core (con Benzú) – 31 de enero de 2026: entradas aquí
Córdoba , Sala Hangar (con Fuente Nueva en el Ciclo ‘Fueled by Salmorejo’) – 19 de febrero de 2026: entradas aquí
Murcia, Sala La Yesería (con FYI en el Ciclo ‘Microsonidos’) – 20 de febrero de 2026: entradas aquí
Granada, Sala Planta Baja – 21 de febrero de 2026: entradas aquí
Bilbao, Sala Kutxa Beltza – 12 de marzo de 2026: entradas aquí
Iruña, Sala Txintxarri (Sesión Vermú) – 14 de marzo de 2026: entradas aquí
Sant Feliu de Guíxols, Sala Atzavara – 10 de abril de 2026: entradas a la venta próximamente.
Torelló, Fet Festival – 11 de abril de 2026: entradas a la venta próximamente.
O Barco de Valdeorras, Sil Fest – del 2 al 4 de julio de 2026: entradas aquí
Aranda de Duero, Sonorama Ribera – del 5 al 8 de agosto de 2026: entradas aquí