Cassie Ramone anuncia gira para otoño

Cassie Ramone (Vivian Girls y The Babies) anuncia fechas en nuestro país para el próximo otoño, donde presentará las canciones de su nuevo disco en solitario, Sweetheart, editado en septiembre de 2024.

Esta es la tercera entrega de la que fuera componente de Vivian Girls y The Babies (el proyecto que comparte con Kevin Morby), y al mismo tiempo el primero que saca que ha sido grabado e instrumentado por ella misma en casi su totalidad.

Sus once canciones tienen una mayor orientación pop que las de sus trabajos previos, tanto los otros dos que ha firmado en solitario –The Time Has Come (2014) y Christmas In Reno (2015)- como los que ha hecho con otras formaciones. Y por el otro, están conectadas con una historia personal más profunda. Más de renovación y renacer.

Como cuenta: “Mucho ha ocurrido desde que en 2019 Vivian Girls sacamos el disco ‘Memory’. Cambié Los Ángeles por Nueva York, un poco por accidente. Encontré un trabajo en el turno de noche de un almacén de Amazon en Carteret, Nueva Jersey. Dejé el alcohol, me comprometí, volví a estudiar, esperando así aterrizar en el mundo corporativo. Estaba encarcelada las veinticuatro horas. Había pasado los años anteriores trabajando como conductora para aplicaciones de reparto de comida, todavía sigo haciéndolo para una de ellas. Di dos conciertos en cuatro años, una fue en Barcelona y el otro en mi centro de rehabilitación. No estaba haciendo música ni pensaba sacar ningún disco. Pero Dios tiene sus caminos y mi amigo y colaborador de hacía tiempo Dylan White se casó con su esposa en Las Vegas a finales de 2021 y fue allí cuando los dos salimos con la idea hacer un disco juntos.Tenía muchos fragmentos de canciones que habían surgido durante uno de mis hobbies nocturnos favoritos durante el confinamiento de la pandemia: sentada en las escaleras de la parte de atrás de donde estaba viviendo, bebiendo de una petaca de licor barato, haciendo pequeñas fogatas en latas de aluminio y cantando para mí misma. Me grababa cantando a capela en la grabadora de mi móvil, piezas de ideas que acudían a mi cabeza como fantasmas. Así que envié a Dylan White algunas de esas grabaciones y él empezó a hacer maquetas con ellas. A partir de ahí, la mayor parte de ‘Sweetheart’ se grabó en Richmond, Virginia, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024”.

Toma nota de las fechas de Cassie Ramone

26 Nov 2025 · MADRID · Fun House – Entradas

27 Nov 2025 · ZARAGOZA · La Lata de Bombillas – Entradas

28 Nov 2025 · BARCELONA · Upload – Entradas

28 Nov 2025 · SAN SEBASTIÁN · Dabadaba – Entradas