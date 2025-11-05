Cat Power celebra el 20 aniversario de The Greatest

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cat Power conmemora el vigésimo aniversario de The Greatest —su aclamado álbum de 2006— con Redux, un EP de tres canciones que verá la luz el 23 de enero de 2026 en formato digital y en vinilo de 10 pulgadas a través de Domino Recording Company.

El proyecto fue grabado en los Church House Studios de Austin (Texas) bajo la dirección del ingeniero Stuart Sikes (ganador de un premio GRAMMY y colaborador de artistas como Loretta Lynn o The White Stripes), junto al grupo Dirty Delta Blues, la superbanda que acompañó a Chan Marshall en la gira mundial posterior a The Greatest.

El conjunto reúne al guitarrista Judah Bauer (The Jon Spencer Blues Explosion), el teclista Gregg Foreman (The Delta 72, Jesse Malin), el bajista Erik Paparozzi (Lizard Music) y el baterista Jim White (Dirty Three, Hard Quartet).

Entre las joyas de Redux figura una nueva grabación del clásico de James Brown “Try Me”, publicada hoy como adelanto. Esta pieza fue una de las primeras que Cat Power registró durante las sesiones originales de The Greatest, aunque nunca llegó a completarse entonces. El EP incluye además una emotiva versión del inmortal tema de Prince “Nothing Compares 2 U”, concebida como homenaje al guitarrista Teenie Hodges, miembro esencial de The Memphis Rhythm Band y estrecho amigo de Marshall hasta su fallecimiento en 2014. Completa la colección una relectura de “Could We”, uno de los temas más queridos del disco original, reinterpretado con el arreglo que la artista y Dirty Delta Blues ofrecían en directo durante la gira de The Greatest.

Escucha ‘Try Me’ de Cat Power