Conoce a la ecuatoriana Fiebre, que expande su último disco con colaboraciones

Fiebre es el proyecto de la artista multidisciplinaria Fernanda Bertero, donde confluyen influencias de R&B, trip hop, dembow y pop en una propuesta que explora el vínculo entre lo tecnológico y lo emocional. Su universo sonoro construye una atmósfera retrofuturista, performática y profundamente sensible, en la que cuerpo, máquina y sentimiento dialogan en equilibrio.

Desde sus inicios, Fiebre se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras de la escena musical ecuatoriana. Despues de lanzar Planeta Abandono a inicios del 2025, cierra el año con una versión reinventada por parte de otros artistas. Es así como llega Planeta Abandono Edits.

Cuidadosamente curado por Fiebre. En la selección de productores, la artista se enfocó en figuras latinas que admira y con quienes deseaba trabajar. Así surgieron las colaboraciones: algunas por lazos previos —como con Etrañas, con quien comparte la industria musical en Ecuador—, otras por encuentros fortuitos, como con Mediopicky, a quien conoció tras coincidir en el South by Southwest 2023, o simplemente por el clásico DM que abre nuevas rutas creativas.

Dentro de este universo destaca “Dónde está mi ksa?”, una colaboración con el productor y rapero Sr. Chen. La canción surgió en medio del proceso de creación del disco, mientras Fiebre atravesaba una etapa de viajes constantes. Su identidad multicultural y su experiencia de haber vivido en distintos países despertaron una nostalgia profunda: la sensación de no saber realmente dónde está su hogar.

Por su parte, “Planeta”, junto a Joven Breakfast, nació de una conexión energética. Fiebre sentía que su voz y su estilo encajaban de manera natural con la esencia del tema, y gracias a un contacto en común, la colaboración se concretó de forma espontánea.

