Band Of Horses pasan por KEXP para celebrar el 20º aniversario de 'Everything All The Time'

Band of Horses está celebrando el 20º aniversario de Everything All the Time con una gira especial que llegará a España en octubre, con dos únicas fechas: el 21 de octubre en Razzmatazz (Barcelona) y el 22 de octubre en La Riviera (Madrid).

El tour, concebido como An Evening With Band of Horses, revisita el disco que marcó su irrupción y que definió buena parte del imaginario emocional del indie de los 2000, apoyado en la voz inconfundible de Ben Bridwell, tan etérea como cercana, capaz de convertir la ansiedad generacional en épica íntima.

Hace unos días pasaron por la emisora de Seattle KEXP donde recuperaron cuatro de sus temas más emblemáticos.

Estas fueron las canciones interpretadas:

The First Song

Our Swords

The Great Salt Lake

The Funeral

Disfruta de la actuación de Band Of Horses en KEXP

Toma nota de la gira española

21 de octubre en Razzmatazz (Barcelona)

22 de octubre en La Riviera (Madrid)

Entradas a la venta: en Livenation.es y Ticketmaster