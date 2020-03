Conoce a Bloodwitch, la banda ficticia de ‘Esta mierda me supera’

Si eres de los que has visto ya la serie de Netflix I Am Not Okay With This (En español Esta mierda me supera; ejem… ya, es lo de siempre en las traducciones pues podría traducirse como No estoy bien con esto y quedaría más fetén, pero…) seguro que te habrás preguntado quiénes son Bloodwitch y porqué nunca has oído hablar de ellos. En un momento del primer episodio dice Stanley Barber, (interpretado por Wyatt Oleff) “¿Qué quieres decir con que nunca has oído hablar de Bloodwitch?” y al momento suenan “Fly” y vemos a los protagonistas bailar de forma ramdon. Entonces te entra la duda porque tú tampoco has oído hablar jamás de ellos y crees que eres un penco en lo musical. Y hete aquí que no. Por la sencilla razón que Bloodwitch NO EXISTEN y han sido creados ad hoc para esta serie. De hecho, buscando en internet, si pones este nombre lo único que te sale es una banda de metal con dicha nomenclatura.

Un buen ejercicio de marketing creado para hacer viral este grupo cuyo primer disco ha sido editado, precisamente, a finales de febrero del año que estamos. Tras las letras y la música está, ni más ni menos, que Graham Coxon; mítico guitarrista de Blur. La voz femenina que escuchamos es la de Tatyana Richaud, actriz y cantante. Los primeros compases del “Fly” nos retrotrae, sin duda alguna, al Psychocandy (1985) de los magnéticos The Jesus and Mary Chain. Incluso, cuando escuchamos el disco al completo, nos topamos con reminiscencias de My Bloody Valentine y otros tracks poseen un sonido muy característico del post-punk ochentero. Para el segundo episodio nos dejan “Hey Little Girl”, y ya es cuando nos entran ganas de escuchar más de ellos.

La serie ni fú ni fá, al menos para quien esto suscribe, y aborda la historia de una adolescente –interpretada por Sophia Lillis, que apareció en la primera parte de IT- que se enfrenta tanto a su propia identidad sexual como al descubrimiento que tiene superpoderes.

Por tanto, Bloodwitch no es una banda real, al menos no en nuestro mundo. Pero ya dije, solo es el guitarrista de Blur, Graham Coxon, rockeando para nuestro placer auditivo. No olvidemos que también hizo la banda sonora de The End of the F ** world, que también va un poco de angustia existencial adolescente. Además de Bloodwitch, la banda sonora presenta muchas canciones geniales que la hacen más amena ante un guion más bien flojito.

Y como aquí en Muzikalia somos mucho de descubrir, aquí podéis escuchar el disco de Bloodwitch al completo.