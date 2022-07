Cory Wong / Cory Henry & The Funk Apostles (Noches del Botánico) Madrid 12/07/22

Noches del Botánico consiguen, año a año, contentar a un público tan heterogéneo como el que Madrid tiene. Ayer era el turno para el deleite, para la elegancia, anoche fue una noche de jazzzzzzzz…. Cory Wong, David Koz y Cory Henry nos regalarían más de tres horas de una enorme solvencia artística.

Ante todo pronóstico climatológico, anoche se levantó un vendaval del que todavía nos estamos recuperando. Mucha culpa de ello la tuvo la increíble banda de Cory Wong apabullando al personal con una sección de viento ciclónica, capitaneada por el gran saxofonista californiano David Koz. Cory Henry llegaría después a rematarnos (cual tornado escala F5).

Empezó Wong haciendo caso omiso de los 38 grados que marcaba el mercurio. Se empeñó en subirnos la temperatura con su divertido y movido jazz/funk y su virtuosismo a la guitarra, acompañado con mucha teatralidad y sinfonía por su magnífica banda. Destaquemos al contundente y explosivo Petar Janjic en la batería y al mítico e híper rítmico bajista Sonny T (ex colaborador de Prince) que demostró el porqué de su larga y exitosa trayectoria. El momento álgido del concierto fue, sin duda, cuando David Koz subió al escenario subiendo aún mas el ritmo y dándole ese punto que solo un maestro como él puede aportar en los temas “movidos”. En definitiva, sobresaliente Cory Wong en el Botánico haciéndonos gozar con los temas de su último disco «Power Station». Vuelva usted pronto.

Wong dejó el listón tan alto que Cory Henry tuvo que subirse a tres taburetes para poder engancharnos a él…. ¡pero lo consiguió!. Pese a unos iniciales problemas técnicos, el sonido envolvente y mágico del órgano Hammond puso al de Brooklyn en su púlpito ofreciéndonos cuatro temas instrumentales de un intimista jazz progresivo y más psicodélico. Después, llegó la voz, y entraron en escena las dos coristas y empezó la auténtica magia de Henry. Echamos de menos algo más de instrumentación (guitarra y viento) en la banda y quizá también alguna buena versión (las tiene increíbles, del mejor soul, incluso tiene una de “Purple Rain” absolutamente hipnótica, idónea quizá para otra banda con más orquestación). En el setlist no faltaron temas de sus álbumes Something to Say y Art of Love. Terminó el concierto con su última y eterna creación (casi 8 minutos) “Something new”. Maravilloso recital de Cory Henry que, como era previsible, no decepcionó.

Quisiera hacer una mención especial al maravilloso sonido al que nos tiene acostumbrados este festival. No suele ser común encontrar un nivel tan alto de calidad en conciertos de jazz al aire libre. Chapeau!

Fotos: Víctor Moreno (Noches del Botánico)