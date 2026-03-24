Cosmic Psychos regresan a España con dos únicas fechas en abril

El punk rock australiano más cafre, sudoroso y orgullosamente primitivo vuelve a nuestro país. Los incombustibles Cosmic Psychos han anunciado su regreso a España con dos únicas fechas dentro de su gira europea cuyo título no admite segundas lecturas: I Really Like Beer Tour, programadas para abril de 2026 por la promotora HFMN Crew.
Formados en Melbourne en los 80, los Psychos son una de esas bandas que nunca han necesitado reinventarse para seguir siendo ellos, su mezcla de punk, hard rock y actitud de granja sigue funcionando como un martillo pilón. Nombres como Nirvana o Mudhoney siempre los citaron como una de las referencias importantes para crear su sonido, aunque les sirvió de poco a nivel de reconocimiento, porque nunca salieron de los márgenes del underground.
Lejos de la nostalgia, o de la rendición, el trío continúa defendiendo un sonido tan básico como efectivo, riffs gruesos, letras sobre cerveza, campo y caos cotidiano, y una puesta en escena que parece sacada de un pub a punto de arder. Si hay una banda que representa al anti-rock star son ellos. Aunque ya solo queda Ross Knight de la formación original, su espíritu primigenio sigue ahí y sus conciertos son incendiarios.
La gira pasará por Madrid y Barcelona en dos citas que se antojan imprescindibles para cualquier amante del punk más crudo.
Estas son las fechas
21 abril 2026. Madrid. Wurlitzer Ballroom
22 abril 2026. Barcelona. Sala Upload
