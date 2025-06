cryymm – cryymm (Everlasting)

El presente álbum homónimo no es sino el debut arrasador (y sin atisbo de concesiones de cara a la galería) que hace las veces de licenciatura para el venezolano afincado en Madrid Leo Rivero, al frente de su irreverente proyecto como cryymm. Un cajón de sastre de tintes distópicos que acoge en su interior siete canciones y apenas veinte minutos concretados en esbozos sonoros de gran pegada, anárquicos y desfigurados, pero con la capacidad de desmontar al receptor (a base de hostias a mano abierta) luciendo intacta.

Con unas influencias que van de Suicide a Death From Above 1979, pasando por At The Drive-In, The Stooges o incluso The Rapture, cryymm es un bidón de gasolina que recoge sentimientos y sensaciones contrapuestas y que, al contacto con el propio combustible, prenden hasta potenciar las cualidades inflamables del producto. Una especie de electro-punk-rock bastardo y malnacido que, en plena apología de su feísmo, luce propiedades adictivas, mientras hace pensar en un Grande Amore llevado al límite en cuanto a “macarrismo”, experimentación y distorsiones beat se refiere.

Es difícil saber hasta qué punto Leo Rivero se toma así mismo en serio, pero es justo en torno a esa aparente despreocupación concretada en pildorazos de aceleración constante y pegadiza mala baba donde el asunto funciona y brilla con mayor convicción a cada pasada adicional. Una consecuencia directa de canciones como la misma “intro” que dispara las alarmas, “coñoetumadre”, el pepinazo de “amnesia haze” (con la colaboración de Bloodstein), los trazos de metal subyacentes en “simpatía por el diablo”, el exotismo latino de “niña” o ese anti-himno inexcusable que es “fumar mata”.

cryymm es un estreno ante el que es difícil permanecer impasible, con el disco escupiendo sus proclamas en las mismas narices de cualquier oyente que ose ponerse en la línea de tiro. No en vano, el proyecto resultó galardonado con el segundo premio dentro de los últimos (y prestigiosos) “Premios Rock Villa de Madrid”, y su frescura venenosa y poligonera comienza a ser un secreto a voces en la ciudad. Queda por ver cómo evolucionará el invento, en un trazado que se antoja imprevisible y que, de momento, ya ha dejado un agujero en la mesa tras el certero golpe asestado.

Escucha cryymm – cryymm

