Da Loma presenta single y anuncia concierto en Madrid

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Da Loma es el proyecto de David López, figura relevante de la industria musical española, antiguo A&R de RCA y fundador de Limbo Starr, sello que en 2026 celebrará su vigésimo quinto aniversario.

Tras liderar en los noventa la banda de pop ruidoso Kebrantas, debutó en solitario con El espejo (2019), un trabajo introspectivo que conjugaba rock de autor, electrónica y una mirada existencial. Ahora ultima su segundo álbum junto a Paco Loco, donde confluirán El reencuentro EP y nuevas composiciones.

Una de sus canciones es «¿Dónde está Superman?», una pieza en cuya letra confluyen sátira política, crítica mediática y humor negro, dibujando un presente tan reconocible como incómodo.

Musicalmente, evoca el espíritu del Manchester de los noventa y esas sendas que New Order abrieron entre el rock y la electrónica.

Tras seis años alejado de los escenarios, el artista regresará en directo el sábado 13 de diciembre en La Caverna (Madrid), compartiendo cartel con Ripoll. Entradas aquí.