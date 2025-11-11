Danny Brown – Stardust (Warp)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Mientras Danny Brown estaba trabajando junto a JPEGMAFIA en el excelente Scaring The Hoes (que firmarían a medias), se desdoblaba para hacer frente a su anterior disco Quaranta, y todo ese exceso de trabajo y de sustancias químicas para mantenerlo despierto le pasaría factura. En ese momento tuvo que dar un paso al lado y apartarse de la música durante ocho meses para ingresar en una clínica de desintoxicación. De todos es conocida la faceta provocativa y deslenguada del rapero de Detroit, un tipo que no tiene ningún problema a escupir metralla por su boca y posar sin dientes en fotos de promo. Vivir deprisa y dejar un cadáver bonito parecía su lema.

Una de las cosas que pensó en esos días de rehabilitación fue que tenía que dar un volantazo a su carrera musical. Parece ser, y según cuenta en alguna entrevista, aquellos días – a parte de duros, huelga decirlo – le permitió adentrarse en el hyperpop escuchando a underscores y 100 Gecs, bandas que junto a la fallecida SOPHIE son bandera de un sonido que es fiel reflejo de tiempos en los que la sobreestimulación está sometiendo a nuestros sentidos. Este viraje no es del todo nuevo, porque en su álbum Old (2013) ya hacía un intento por mezclar los oscuros beats del rap de la Costa Este con loops de IDM, aunque los bmp en este gran Stardust (Warp, 2025) parecen que vayan a descabalgar.

Danny se ha inventado un heterónimo para esta ocasión: Dusty Star – una estrella del pop de los 90 – es su especial homenaje a Prince y el personaje semi autobiográfico que se inventó para Purple Rain. Así que, en las semanas en las que Brown estubo sobrio, se dejó guiar por artistas como Angel Prost de Frost Children o su gran amigo Quadeca para ir confeccionando unas letras y bases musicales para, al final, recrear su peculiar forma de entender el pop.

Las canciones son invencibles: “Copycats” se rinde a los beats abruptos que recuerdan al Brat de Charli xcx; las producciones de la PC Music están muy presentes en la velocidad glitcheada de temas que son una locura como “1999”, “Whatever The Case” o esa maravilla que son los ocho minutos de “The End”, con las colaboraciones de ta Ukrainka, Zheani y Chynhoni (personajes a los que nuestro hombre llegó a ellos después de bucear por internet e ir descubriendo el underground del gabber, el trap metal, la música industrial etc.

El house de adueña de la sinuosa “Lift You Up”, mientras que en “Green light (junto a Frost Children) su rapeo old school convive con cadencias del R&B; “Baby” tira del breakcore y del hyperpop más sensual y “1l0v3myl1f3!” es una muestra de UK hardcore que muta en algo así como metal electrónico. El caos como hipervínculo.

