Darkside – Nothing (Matador / Popstock!)

Bienvenidos al mágico mundo de Darkside, que vuelven a abrir las puertas de su mágico universo en otros cuarenta y cinco minutos de continua sorpresa. Aún recordamos el impacto de ese debut Psychic (2013), carta de presentación a través de un sonido cósmico y expansivo, mientras que en su continuación Spiral (2021), buscaron un enfoque más bucólico pero siniestro.

Para Nothing, el dúo formado por el productor Nicolás Jaar y el multiinstrumentista Dave Harrington busca ampliar registros y mutan en trío, sumando a sus filas la batería de Tlacael Esparza, con quien se adentran en un territorio más orientado al pop, sin perder esa característica combinación de texturas ambientales, surgidas en sus personales jam sessions. Con su aportación, ha logrado transformar los parches de batería en potentes samplers, que golpean en cada pista y generan esa atmósfera única que todo lo envuelve.

El disco captura el espíritu de este mundo sumido en el caos. Sus retorcidas composiciones y las emotivas interpretaciones de estos nueve nuevos temas, nos hacen reflexionar sobre la convulsión que todo lo envuelve, dejando asomar cierto atisbo de esperanza. Canciones que surgieron como improvisaciones, en sus llamadas «Nothing Jams», sesiones donde romper las estructuras convencionales, buscando la crudeza del conjunto.

Desde su apertura con «SLAU», un tema con influencias del dub, nos invitan a un trayecto que rezuma funk y recuerda a la época del «Superstition» de Stevie Wonder en «S.N.C.». En la juguetona «Are You Tired? (Keep On Singing)», recuerdan a Grateful Dead, gracias a esas transiciones psicodélicas, mientras que en «Graucha Max» se mueven entre el kraut y el dance punk a lo LCD Soundsystem.

Todo tiene un halo de inesperado, de no saber lo que vas a encontrarte a continuación, lo que nos invita a adentrarnos en el universo de Darkside con un ánimo de perenne curiosidad. Esa que nos lleva hacia percusiones latinas en la marciana «American References» en la que retumba un «si no funciona no me diga que funciona», camino que termina de explotar en ese final reflexivo cantado en español «Sin el sol no hay nada». Antes de llegar hasta allí ya habíamos caído rendidas ante las dos partes de «Hell Suite», tan inquietantes, como seductoras.

Denle una oportunidad.

Escucha Darkside – Nothing