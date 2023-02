David Jolicoeur de De La Soul, fallece a los 54 años

David Jolicoeur, miembro fundador del innovador trío de hip hop De La Soul, ha fallecido a los 54 años. No se ha dado ninguna causa de muerte para el rapero aunque había hablado públicamente en los últimos años sobre la insuficiencia cardíaca congénita que padecía. El músico que actuaba con el nombre artístico de Trugoy the Dove. Jolicoeur cofundó el legendario trío junto a Posdnuos (Kelvin Mercer) y Maseo (Vincent Lamont Mason Jr). El grupo cambió la cara del hip-hop a finales de los 80 y principios de los 90 y fue honrado en los premios Grammy durante un homenaje al género.

Con un estilo único que combinaba elementos de jazz, funk y soul con hip hop, De La Soul revolucionó el género y se convirtió en una de las bandas más importantes de la escena hip hop de los años 80 y 90.

El éxito del combo comenzó con el lanzamiento de su primer álbum, 3 Feet High and Rising, en 1989. El álbum, que presentaba una amplia variedad de sonidos e influencias musicales, fue un éxito comercial y crítico y sentó las bases para el estilo único de la banda. Con canciones como «Me, Myself and I» y «The Magic Number», «3 Feet High and Rising» es considerado uno de los álbumes más influyentes de la historia del hip hop.

El grupo continuó su éxito con el lanzamiento de otros clásicos como De La Soul Is Dead (1991) y Buhloone Mindstate (1993), que les valieron una base sólida de fans y una gran influencia en la escena hip hop. En la década de 2000, De La Soul continuó su evolución musical con álbumes como Art Official Intelligence: Mosaic Thump (2000) y The Grind Date (2004), que demostraron su versatilidad y su capacidad para adaptarse a los cambios en la música y en la cultura.

Sus primeros seis álbumes se lanzarán digitalmente por primera vez el 3 de marzo de 2023, en el 34º aniversario de su álbum debut.

Descanse en paz.