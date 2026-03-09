De La Soul
Noticia

Disfruta el Tiny Desk Concert de De La Soul

Redacción MZK

De La Soul han sido los últimos invitados a los maravillosos Tiny Desk Concert que promueve la radio pública norteamericana NPR.

La banda neoyorkina liderada por Kelvin Mercer «Posdnuos» y Vincent Mason «Maseo» llegaron acompañados de una buena cuadrilla de músicos no solo para asomarse a las canciones de su última entrega, el interesante Cabin In The Sky (2025, Mass Appeal), sino que hubo tiempo para recordar algún que otro clásico.

Estas fueron las canciones interpretadas:

YUHDONTSTOP
Will Be
Much More
Stakes is High
Sunny Storms
Different World
Breakadawn
Pony Ride
A Quick 16 for Mama
Me Myself and I

