De La Soul han sido los últimos invitados a los maravillosos Tiny Desk Concert que promueve la radio pública norteamericana NPR.

La banda neoyorkina liderada por Kelvin Mercer «Posdnuos» y Vincent Mason «Maseo» llegaron acompañados de una buena cuadrilla de músicos no solo para asomarse a las canciones de su última entrega, el interesante Cabin In The Sky (2025, Mass Appeal), sino que hubo tiempo para recordar algún que otro clásico.

Estas fueron las canciones interpretadas:

YUHDONTSTOP

Will Be

Much More

Stakes is High

Sunny Storms

Different World

Breakadawn

Pony Ride

A Quick 16 for Mama

Me Myself and I

Disfruta el Tiny Desk Concert de De La Soul