Dead Boys anuncian gira con Cheetah Chrome al frente

¿Si hace unos años te dicen que vas a ver a los Dead Boys, te lo hubieras creído? Cheetah Chrome, el mítico guitarrista de la formación original de Cleveland, ha anunciado gira, a la que ha llamado “Night of The Living Dead Boys Tour”.

Los “ríos de tinta” virtual han corrido estos días en redes con opiniones a favor y en contra a partes iguales. Ya sabéis el motivo, evidentemente Stiv Bators no va a estar, la IA todavía no puede suplantarle. En su lugar, el frontman que está acompañando a Cheetah y al resto de la banda es el vocalista Jake Hout de los góticos Altar de Fey. Nos chivan que el resto de la banda será el batería Lez Warner (The Cult, entre otros) el guitarrista Jason Kottowitz y el bajista Rickey Rat.

No cabe abundar nada en la historia de los Dead Boys porque ya sabéis todo. Fueron una formación seminal del punk en Estados Unidos y estuvieron dentro del meollo de la cuestión en el CBGB, lugar al que fueron invitados – por cierto – por Joey Ramone, o sea que: “Yo jamás te hubiera conocido si no llega a ser por los Ramones”.

Cheetah ya estuvo de gira por aquí hace años con Señor No, haciendo el repertorio casi al completo de los Dead Boys, lo que estuvieron puede atestiguar que los conciertos fueron de aúpa. La promotora Kivents, responsable de la gira española, ha comunicado que, además de las canciones clásicas de los Boys, habrá nuevos temas y sorpresas, lo que nos lleva a la sempiterna pregunta en estos casos “¿para qué?”.

Sin entrar en valoraciones de si este tipo de reuniones están bien o están mal, lo único seguro al cien por cien es que será una oportunidad para ver un trozo de la historia del punk y para disfrutar de himnos como: “Sonic Reducer”, “What Love Is”, o “I Need Lunch”.

Las fechas para la gira de Dead Boys son estas:

Barcelona – 5 de febrero de 2025 – Sala Upload

Zaragoza – 6 de febrero de 2025 – Sala Lo Intento

Madrid -7 de febrero de 2025 – Sala Copérnico

Valencia – 8 de febrero de 2025 – Sala 16 Toneladas

Murcia – 9 de febrero de 2025 – Sala Garaje Beat Club

Granada – 11 de febrero de 2025 – Sala Planta Baja

Sevilla – 12 de febrero de 2025 – Sala X

Valladolid – 13 de febrero de 2025 – Sala Porta Caeli

Oviedo – 14 de febrero de 2025 – Sala Estilo

Bilbao – 15 de febrero de 2025 – Sala Premier

Entradas aquí