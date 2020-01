Dead Bronco – The annunciation (Gran Sol)

The annunciation (19), el quinto trabajo de los vascos Dead Bronco, destaca más que nunca por su intensidad y desquiciamiento sonoro, llevando sus señas de identidad un paso más lejos. Extremadamente afilado, sin perder las raíces folk, abandonado en parte el poso blues, pero añadiendo dosis de metal al conglomerado sónico, Dead Bronco suenan fieros y sus letanías son peligro oscuro palpitante.

Su gothic country, que bebe tanto de 16 Horsepower como del punk obsesivo de los Birthday Party más incendiarios, se escora en este caso hacia atmósferas que rayan el black metal en canciones como “Suicide is all i think of” o, sobre todo, en el tema titular que cierra este trabajo con una severidad rítmica notable.

Pocos momentos encontramos para la calma, el más destacado “Make me sick”. Otros temas enfilan el lado más animal en su faceta vocal con resultados tan inapelables como “Stop watching me” o “What have you been”. Gran reformulación artística que no huye tanto del riesgo como de la coherencia.

Escucha Dead Bronco – The annunciation