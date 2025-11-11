Lo último:
Deadletter
Deadletter anuncian disco y ocho fechas en nuestro país

Redacción MZK

Deadletter son uno de los secretos mejor guardados del nuevo post-punk británico. Debutaron en 2020 con el tema «Good Old Days», canción que marcó un estilo y una visión muy clara por parte de la banda, que fue expandida en su debut, Hysterical Strength.

La banda del vocalista Zac Lawrence, quien, junto a sus amigos de toda la vida Alfie HusbandGeorge Ullyott, Poppy Richler, Sam Jones y Will King, anuncia ahora su continuación, Existence Is Bliss, que se publicará el 27 de febrero en el sello So Recordings.

Un disco del que ya conocemos el primer single de adelanto del citado álbum, la canción To The Brim”, que viene también con su correspondiente videoclip que puedes disfrutar más abajo.

Sobre él comentan:  “Estamos rodeados, totalmente envueltos por la impureza y sometidos a la lasitud que dejan sus implacables fauces. Elegir vivir en medio de esta realidad, en lugar de simplemente existir en ella, es, parafraseando a un gran filósofo, un acto heroico. La tentación de elegir lo segundo es una sensación poderosa y demasiado familiar; sin embargo, mirarse a los ojos, elegir abrazar las luchas de la vida y usar el oxígeno del mundo no para respirar, sino para actuar, para disfrutar; eso es lo que nos hace humanos. Existir es dicha, pero vivir es una gran agitación cuya recompensa es ilimitada”.

 

Toma nota de las fechas de Deadletter

10 abr 2026 · BILBAO · Kafe AntzokiaEntradas

11 abr 2026 · VIGO · Sala MondoEntradas

13 abr 2026 · CÁDIZ · Campus RockEntradas

14 abr 2026 · MADRID · Sala VillanosEntradas

15 abr 2026 · VALÈNCIA · 16 ToneladasEntradas

16 abr 2026 · ZARAGOZA · Sala LópezEntradas

16-18 abr 2026 · BARCELONA · Barcelona Psych FestEntradas

16-18 jul 2026 · BENICÀSSIM · FIBEntradas

