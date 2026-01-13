Lo último:
Deadletter
Noticia

‘It Comes Creeping’, nuevo sencillo de Deadletter

Redacción MZK

Deadletter están de vuelta con la continuación de su debut, Hysterical Strength. Un disco llamado Existence Is Bliss, que se publicará el 27 de febrero en el sello So Recordings.

La banda del vocalista Zac Lawrence, quien, junto a sus amigos de toda la vida Alfie HusbandGeorge Ullyott, Poppy Richler, Sam Jones y Will King, compartía hace unas semanas el primer sencillo, To The Brim”, al que ahora sigue «It Comes Creeping», un tema exquisitamente refinado, con ese oscuro post-punk que frecuentan y la apertura hacia nuevos caminos inexplorados.

Como cuenta Lawrence: «Un espectro nos acecha a todos. Tu espectro puede ser diferente al mío, al de tu madre, pero todos sentimos la ira de cualquier forma que adopte de la misma manera. El mensaje de esta canción no se trata de lo que se acerca sigilosamente, sino de cómo lo hace».

Escucha ‘It Comes Creeping’ de Deadletter

 

Toma nota de las fechas de Deadletter

10 abr 2026 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

11 abr 2026 · VIGO · Sala Mondo – Entradas

13 abr 2026 · CÁDIZ · Campus Rock – Entradas

14 abr 2026 · MADRID · Sala Villanos – Entradas

15 abr 2026 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

16 abr 2026 · ZARAGOZA · Sala López – Entradas

16-18 abr 2026 · BARCELONA · Barcelona Psych Fest – Entradas

16-18 jul 2026 · BENICÀSSIM · FIB – Entradas

 

