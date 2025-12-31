Death Pill – Sologamy (New Heavy Sounds)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Géneros como el death metal o el sludge están pasando por un gran momento. Muchas de las publicaciones digitales con cierto rigor crítico llevan tiempo monitorizando una escena musical que depara más de una sorpresa, y no sólo, afortunadamente, de grupos ingleses o estadounidenses.

En el caso que nos ocupa estamos ante un power trío de armas tomar. Las ucranianas Death Pill lo forman Mariana Navrotska (voz principal y guitarra), Anastasia Khomenko (batería, voz), y Natalia Syeryakova (bajo y voz). Se formaron en Kiev en 2017, cuando Mariana buscaba modelos para un spot publicitario que estaba haciendo por aquellas fechas. En ese proceso de selección se conocieron Mariana y Anastasía, para después unirse Natalia que era la novia de un amigo del barrio.

La invasión rusa a Ucrania está teniendo efectos devastadores, y uno de los tantos es la necesidad de emigrar. De ahí que tras la publicación de su primer trabajo discográfico de título homónimo en 2023, dos de ellas emigraron (Sveryakova y Khomenko), y tuvieron que dejar de actuar aun siendo un referente hasta entonces de la escena metal entre las jóvenes ucranianas. En una entrevista para Spin exponen con palabras la desolación de la guerra: “Ahora mismo es una situación muy triste, porque la mayoría de los hombres están en el frente luchando” […]. “Ya hemos perdido a algunos chicos que formaban parte de la escena musical», mencionando en particular a un amigo baterista. “Es una gran pérdida para cada grupo de metal, no solo en Ucrania, sino para todos los que están metidos en el black metal y el heavy metal”.

A pesar de la situación, las Death Pill han grabado este energético y potente Sologamy (New Heavy Sounds, 2025) desde la distancia, enviándose acordes y melodías entre ellas, para de esta forma, ir hilvanando un disco cantado íntegramente en inglés.

Un trabajo breve y conciso que va a la yugular con una entrada (“Listen To Me Sister”) a toda velocidad, en donde ya queda patente lo excelentemente engrasada que está la banda. “Haters Gonna Hate” escupe en la cara a los odiadores oficiales que por las redes van dejando su huella maligna, y los riffs robustos convulsionan en la gran “Ugly Me”.

El trash metal de “Craterface” es una bestialidad a nivel sonoro, mientras que los escarceos con los sonidos cercanos a Blondie se esparcen en “Don’t Say It So” y “Phone Call”. El poso grunge asoma en la hermosa “Hey Man” (con arreglos de violonchelo) que encapsula la fuerza y la rabia de unas L7.

Escucha Death Pill – Sologamy