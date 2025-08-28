Demencia Infantil – Monigote cualquiera (Autoeditado)

Como existe muy poca información de los mexicanos Demencia Infantil en las redes sociales, vayamos a su Bandcamp:

“Monigote Cualquiera” es un ser sin carácter, que se deja manejar y gobernar. Así el oyente (de blanco en la portada) hace de nosotros (de negro) y de nuestra música lo que le parezca, somos seis individuos al servicio de algo que no entendemos y convirtiéndonos en monigotes.

Nuestras canciones no tienen significado ni sentido, al final es ruido organizado, y con ello titiriteamos al oyente transformándolo en un cualquiera, un común, un monigote.

Así que la concepción del disco es esa, todos nos dejamos gobernar, esperando una liberación del otro lado del umbral. Todos significamos al mundo a nuestro parecer, y cada obra es tan estúpida, genial, falsa, rompedora, importante como te lo hagan y te lo hagas cree”.

El sexteto quiere gobernar el caos y lo hacen, y de qué manera.

Tras tener más de un proyecto musical cada uno de los integrantes de la banda o ¿colectivo? Demencia Infantil (casi cada uno de ellos se conocen desde la infancia), ahora llegaba el momento adecuado para arrancar con este imponente primer disco Monigote cualquiera (Autoeditado, 2025) que suena crudo, deslavazado, sexi, y en donde las influencias son llevadas a su terreno con esa urgencia juvenil que persigue romper con todo los esquemas preestablecidos.

El disco es tremendo. Las guitarras oblicuas dialogan en un muzak eléctrico que aspira a que recordemos a David Thomas y a sus Pere Ubu como una deidad en “monosílabo” y “dedos”, pero es que anteriormente, y al inicio, se arrancan con ecos del espacio exterior y percusiones grasientas que se manifiestan sacando pecho tras saberse toda la discografía de The Fall en “aeiou”. Un desparrame de intuición.

No se queda aquí la cosa: “barniz” suena como un elefante entrando en una cacharrería, un latido percutivo martilleante, unas guitarras furiosas a lo Sonic Youth, y una voz que emite desde otra frecuencia; “nosé, nomás” suena a The Velvet Underground, y aunque se les vea las costuras, ellos imprimen su sello de apóstatas sin remedio de cura; atropellan a lo loco con las guitarras afiladas de “las candys”, o cómo unir en el sótano de casa a Glenn Branca y a los Butthole Surfers; el pop cubista resuena más vigoroso que nunca en “monigote”, mientras que “te quiero” es una andanada de electricidad reptante con reminiscencias de la No Wave y Alan Vega. ¡Bendita locura!

Escucha Demencia Infantil – Monigote cualquiera

