Descubre el acid post-punk de For Your Information

For Your Information es una banda madrileña formada por tres amigos de Albacete (Antonio Henares al bajo, Alejandro Montesinos a la guitarra y voz, Gabriel García a la guitarra) y David Sousa, desde Galicia, en la batería.

Nace en 2020 con ese cortocircuito en la cabeza: ¿y si el post-punk vuelve a ser un movimiento, no un filtro estético? Sus primeros pasos quedaron fijados en dos EPs complementarios, “El año del descenso”, una crónica urgente de la vida en la ciudad con guitarras brillantes y nervio pop bajo la superficie; y “La Grieta”, más oscuro y atmosférico, donde asumieron un periodo de ruptura personal como impulso creativo y afinaron su lenguaje hacia patrones más rítmicos e hipnóticos.

Entre ambos trabajos se dibuja el tránsito de una banda que pasó del diagnóstico generacional a la construcción consciente de un sonido propio: un post-punk atravesado por la lógica del baile que cristaliza en 2026 con su disco debut.

Ese marco desemboca ahora en “Subsuelo”, primer adelanto de ese LP, donde For Your Information cruza post-punk y acid house para pensar la pista de baile más allá de su dimensión estética. Inspirados por las lecturas de Simon Reynolds y Mark Fisher, el tema plantea una tensión central: bailar como experiencia corporal que desafía la hiper-racionalización contemporánea, pero también como práctica ya integrada en la lógica del capitalismo tardío.

Escucha ‘Subsuelo’ de For Your Information